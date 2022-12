V Zambiji aretirali štiri hrvaške pare, med njimi tudi kitarista znane skupine

Kot so za Jutarnji list potrdili na hrvaškem ministrstvu za zunanje in evropske zadeve, so osumljeni v priporu že 16 dni.

Prijatelje znanega kitarista je novica šokirala

Policija je aretirala 44-letnega D. M. in njegovo 45-letno ženo N. M., kitarista hrvaške rock skupine Hladno pivo Z. S. in njegovo ženo, uslužbenko ustavnega sodišča A. I. M., zagrebškega veterinarja L. P. z ženo ter znanega borca za človekove pravice N. K. in njegovo ženo.

Prijatelji aretiranega kitarista so za omenjeni portal neuradno povedali, da sta z ženo nameravala posvojiti otroke iz Afrike, ponje pa sta šla pred nekaj tedni. Novica, da so jih aretirali, jih je šokirala.

U Zambiji uhićena četiri para iz Hrvatske, među njima i gitarist Hladnog piva. Prijatelji: ‘Planirali su posvojiti djecu‘ https://t.co/tkQHrdG7BT pic.twitter.com/mKzQfIdObF — Jutarnji List (@jutarnjihr) December 23, 2022

En otrok je star eno leto in tri mesece, ostali trije pa tri leta

Zambijski mediji poročajo, da je policijski poveljnik province Copperbelt Peacewella Mweembuja povedal, da so uradniki za imigracijo na letališču Simon Mwansa Kapwepwe aretirali štiri pare hrvaškega porekla in da so dokumenti o posvojitvi, ki so jih izdale kongovske oblasti, videti ponarejeni. V sodelovanju s kolegi iz Konga zato preverjajo verodostojnost dokumentacije o posvojitvah. En otrok je star eno leto in tri mesece, ostali trije pa tri leta.

Policija je v začetku decembra prejela namig, da so trije belci s štirimi otroki kongovskega porekla rezervirali sobe v gostišču v Kansenshiju v Ndoli. Imigracijski uradniki so s pomočjo policije sledili osumljencem in jih dan zatem, 7. decembra, ob 12. uri aretirali na letališču. Osumljence so ločeno pridržali na policijskih postajah Chifubu, Kansenshi, Central in Masala, otroke pa so predali socialnovarstvenim zavodom.