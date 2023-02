Hrvate, obtožene trgovine z ljudmi v Zambiji, naj bi ponovno zaprli

Kot neuradno poroča hrvaški portal 24sata, je osem Hrvatov, obtoženih trgovine z ljudmi, ponovno v zaporu v Zambiji. V ponedeljek so jih iz zapora sicer izpustili in zahtevali, da državo zapustijo v 48 urah, preden so se vkrcali na letalo, pa jih je pričakalo 15 uslužbencev in jih ponovno priprlo.

Za portal 24sata so novico potrdile družine aretiranih Hrvatov. Pojasnili so, da so jih zaprli v isti zapor v Ndoli, kjer so pred tem preživeli 48 dni. Vsi naj bi bili aretirani zaradi istega kaznivega dejanja.

Direktor doma je trenutno na begu

Kot smo že poročali, je zambijska policija sedmega decembra lani zaradi suma trgovine z ljudmi aretirala štiri pare iz Hrvaške, ki so iz Demokratične republike Kongo nameravali posvojiti otroke. Aretirali so jih na mednarodnem letališču v Ndoli, ko so s štirimi domnevno posvojenimi otroki hoteli odpotovati na Hrvaško.

Direktor doma iz Demokratične republike Kongo, ki je sodeloval v postopku posvojitve, je trenutno na begu, je za hrvaški časnik Jutarnji list potrdil visoki vir z ministrstva za zunanje zadeve.

Med obtoženimi je tudi kitarist skupine Hladno pivo

Sojenje se je začelo 10. januarja letos, vsi obtoženi pa so se izrekli za nedolžne. Med obtoženimi Hrvati so štirje zakonski pari, Damir in Nadica Magić, zagrebški svetnik iz stranke Možemo! Noah Kraljević in žena Ivona, Ladislav in Aleksandra Peršić ter kitarist skupine Hladno pivo Zoran Subošić in žena Azra Imamović Subošić, uslužbenka ustavnega sodišča, je še pisal Večernji list.