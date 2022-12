Zambija ukinila smrtno kazen in dekriminalizirala obrekovanje predsednika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Hakainde Hichilema je potrdil kazenski zakonik iz leta 2022, ki ukinja smrtno kazen in kaznivo dejanje obrekovanja predsednika, ki je v zambijskih zakonikih že od časov pred osamosvojitvijo. Foto: Reuters

Zambijske oblasti so v petek odpravile smrtno kazen in zakon o kaznivosti za kritike na račun predsednika države. Tamkajšnji aktivisti za pravice so odločitev pozdravili kot velik mejnik. Odprava zakonov, ki izvirata še iz britanskega kolonialnega obdobja, je del predvolilnih obljub predsednika Hakainda Hichileme, ki je bil izvoljen avgusta lani.