V ZDA letos najmanjše število izvršenih smrtnih kazni od leta 1991

V ZDA so letos izvedli 18 usmrtitev obsojenih na smrt in izrekli 22 novih smrtnih kazni, kar je najmanj od leta 1991, je sporočil ameriški informacijski center o smrtni kazni (DPIC). Smrtno kazen pozna 27 od 50 ameriških zveznih držav, letos pa so jo izvrševali v Alabami, Arizoni, Oklahomi, Mississippiju, Missouriju in Teksasu.

Po ugotovitvah DPIC je bilo 35 odstotkov od 20 poskusov usmrtitev problematičnih. Dve usmrtitvi so zaradi težav preložili za nedoločen čas.

Največ težav je z iskanjem ven za vbrizganje snovi, ki pri obsojenih povzroči smrt. V ZDA usmrtitve z injekcijami izvajajo od leta 1982, ko so to metodo prvič uporabili v Teksasu. Prej so obsojene na smrt obešali, streljali ali usmrtili z električnimi stoli.

Alabama je za nedoločen čas ustavila usmrtitve, ker so se ponesrečili trije poskusi zapored. Prvi obsojenec je umrl po treh urah iskanja vene, drugi dve pa so odpovedali, ker je potekla veljavnost naloga za izvršitev smrtne kazni.

V nekaterih zveznih državah so letos usmrtitve ustavili

Usmrtitve v Idahu, Ohiu, Tennesseeju in Južni Karolini so letos ustavili, ker niso bili upoštevani vsi protokoli. V Idahu, Floridi ter Mississippiju so spremenili zakonodajo, da lahko usmrtitve izvajajo stran od javnosti.

Letos so iz zapora izpustili dva obsojena na smrt, za katera se je izkazalo, da sta nedolžna, in sicer enega v Pensilvaniji in enega v Illinoisu. Od leta 1973 je bilo oproščenih in izpuščenih 190 po krivem obsojenih na smrt.