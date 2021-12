Najhujši morilci in najdaljše zaporne kazni v Sloveniji #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Sloveniji je bila dosmrtna kazen predlagana že štirikrat, danes pa je bila prvič tudi izrečena. Znova je v veljavi od leta 2008. Do leta 1998 je pri nas kot najvišja mogoča kazen veljala 20-letna zaporna kazen, po noveli kazenskega zakonika pa po tem letu kazen 30 let zapora. Nazadnje so tožilci dosmrtni zapor zahtevali aprila letos za Petra Gaspetija, obsojenega za trojni umor na območju Domžal. Sodišče mu je dosodilo 30 let zapora.

Najbolj svež je primer Petra Gaspetija, ki je bil obtožen trojnega umora. V vasici Škocjan pri Domžalah je z nožem zabodel babico Martino, dedka Cirila in strica Zvonka.

Štiriindvajsetletnik se je svojih žrtev lotil z večjim mesarskim nožem in vsem prerezal vrat. Potem je poklical policijo in naznanil zločin. Motiv za dejanje ni znan, med olajševalne okoliščine pri izreku kazni pa so mu šteli njegovo predhodno nekaznovanost.

Na 30 let zaporne kazni so bili v Sloveniji obsojeni štirje morilci

Prvega so v Sloveniji na 30 let zapora zaradi umora obsodili Bojana Žalika, ta je leta 1999 na Cvenu pri Ljutomeru umoril podjetnika Janka Makoterja. Njegov umor naj bi naročila žena Milica Makoter. Prav toliko je dobil tudi Samo Tadin, ki je leta 2015 na Ižanski cesti umoril 32-letnega policista. Trideset let za zapahi je zaradi treh umorov na Gorjancih leta 2003 dobil tudi Ermin Brkić. Prav tako zaradi treh umorov je tri desetletja zaporne kazni dobil Ivan Perić, ta je leta 2002 v Rovinju ustrelil tri člane svoje družine. Oba sta krivdo zanikala.

Slovenska sodišča so, odkar je bila leta 1998 najvišja zagrožena kazen zvišana na 30 let, izrekla 18 takšnih kazni, ki so potem postale pravnomočne. Dosmrtno kazen je tožilstvo doslej predlagalo štirikrat, a mu z zahtevo v prvih treh poskusih ni uspelo.