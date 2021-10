Pričala mati obtoženega za trojni umor v Gerečji vasi: Alkohol je bil prisoten #video

V nadaljevanju sojenja Silvu Drevenšku, obtoženemu umora zunajzakonske partnerice in njenih staršev v Gerečji vasi, so danes na ptujskem sodišču kot pričo zaslišali mater obdolženega. Povedala je, da je bil sin močno navezan na svojega otroka, družina partnerice pa ga nikoli ni sprejela za svojega. "To se je v njem počasi nabiralo," je dejala.

Kot izhaja iz obtožnice, naj bi Drevenšek lani na božični večer na zahrbten način in iz koristoljubja najprej umoril zunajzakonsko partnerico, nato pa pred očmi svojega štiriletnega sina še taščo in tasta. Tožilstvo mu zato očita tri kazniva dejanja umora ter kaznivo dejanje zlorabe mladoletne osebe in surovega ravnanja.

"Silvo je bil zelo navezan na otroka, redno je skrbel zanj. Tudi otrok je bil zelo navezan nanj, zato nikakor ni res, da je surovo ravnal z otrokom," je na današnjem pričanju dejala mati obdolženega.

Nadaljevala je, da je bil Drevenšek v dneh pred tragičnim dogodkom "v zelo slabem psihičnem stanju", za kar naj bi bila kriva odhod partnerice z otrokom in posledično čezmerno uživanje alkohola. Kot je dejala, se je partnerica kljub ločitvi stalno vračala po stvari v hišo in Silva s tem provocirala. "Če nekoga zapustiš, ne hodiš več nazaj," je ugotavljala mati.

Po njenih besedah je partnerica Drevenška ob tem tudi zasmehovala, stalno naj bi ga zaničevala in nadzirala tudi njena družina. "Njemu se je zmešalo. Zraven pa še alkohol. Normalen človek tega ne more narediti," je še dejala Drevenškova mati. "To je bila višja sila, kar se je zgodilo v tej hiši," je sklenila.

Tožilka Teja Kukovec Belšak jo je opomnila, da je na predhodnem zaslišanju trdila, da njen sin ni pil alkohola. "Alkohol je bil prisoten," je danes vztrajala mati. Je pa potrdila, da so po tragičnem dogodku odpeljali nekaj stvari iz Drevenškove hiše. Kot je dejala, so to storili na predlog njegove takratne odvetnice, da se ne bi zgodila morebitna kraja. "Vse, kar smo odpeljali, je bilo fotografirano in je zdaj v hrambi," je poudarila.

Na naslednjem naroku bodo zaslišali policista

Zdajšnji zagovornik obdolženega Andrej Kac je za neposredno zaslišanje predlagal še eno osebo, ki pa danes iz zdravstvenih razlogov ni mogla priti na sodišče. Pri njenem zaslišanju odvetnik ni vztrajal in s tem bi bil seznam vabljenih prič v tem primeru končan. A se je Kac med prebiranjem listin v sodnem spisu domislil, da se zasliši še policista, ki je nekaj dni pred tragičnim dogodkom govoril z zdaj pokojnim tastom obdolženega.

Sodni senat je kljub nasprotovanju tožilstva, ki meni, da se s tem samo zavlačuje postopek, ugodil predlogu in tako bodo po napovedih na naslednjem naroku 15. novembra zaslišali še omenjenega policista. Do takrat naj bi bilo tudi že izdelano izvedensko mnenje kliničnega psihologa, ta je pregledal otroka, ki je bil priča grozodejstvu.

Čaka se sicer še odločitev sodišča o predlogu obrambe za postavitev izvedenca klinične psihologije, ki bo pregledal obdolženega. Doslej je bilo v postopku že predstavljeno mnenje izvedenca psihiatrije Mateja Kravosa, ki je pri Drevenšku ugotovil narcistično osebnostno motnjo, a ne kakšne hujše duševne motnje, ki bi imela za posledico izgubo stika z resničnostjo. Izvedenec je med drugim tudi menil, da je imel obdolženi ob dejanju v krvi nizko stopnjo alkohola.

Drevenšek na predobravnavnem naroku krivde ni priznal in se doslej še ni zagovarjal.