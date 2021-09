Morilec pred trojnim umorom priznal: Totalno sem uničen #video

Pravosodni policisti so obtoženega na Ptuj pripeljali s 30 minutno zamudo, proti sodišču je stopal z vklenjenimi rokami in nogami. Kmalu za tem, ko je v sodni dvorani sedel na zatožno klop, je pred sodiščem pričala pediatrinja obtoženčevega sina.

Izjave so podali pediatrinja obtoženčevega sina, prijateljica in brat umorjene

Pediatrinja je sicer decembra lani nadomeščala kolega, ki je zdravil Drevenška. Kot je povedala, je med zdravnikovo elektronsko pošto opazila Drevenškovo sporočilo, v katerem je ta pisal, da je "totalno uničen in potrebuje urgentno obravnavo". Ko je Drevenška poklicala po telefonu, je naprej "zaradi sestanka" zavrnil vabilo na pregled, čez kakšno uro pa je po pričevanju zdravnice vendarle prišel v ambulanto, a v vinjenem stanju in ni hotel nositi zaščitne maske.

Po koncu pregleda je po telefonu poklicala njegovo zdaj pokojno partnerico in ta ji je potrdila domnevo, da ima Drevenšek težave z alkoholom, zato sta govorili o tem, kako bi lahko prišel do zdravljenja. Zdravnica jo je znova poklicala teden dni pozneje in ugotovila, da ni sprememb, nato pa je zadevo z navodilom, naj se Drevenška napoti na zdravljenje odvisnosti, predala kolegu, ki se je vrnil v službo.

Obrnila se je tudi na prijateljico

Zaslišana je bila tudi prijateljica umorjene, na katero se je ta obrnila nekaj tednov pred tragičnim dogodkom in jo spraševala o možnostih zdravljenja odvisnosti od alkohola. Po besedah prijateljice, ki je prav tako zdravnica, ji je pokojna povedala, da sta se z Drevenškom razšla in da se boji za varnost sebe in družine, nanjo pa se je obrnila kot na zdravnico po nasvet, kako bi se lahko zaščitila.

"Prijateljica pokojne je dejansko psihiatrinja in tudi zaposlena v psihiatrični bolnišnici v Ormožu. Umorjena partnerica je prijateljici povedala, da sta se z Drevenškom razšla in da se boji zase in za svoje starše, torej družino," je pojasnil Daniel Planinšec, zastopnik sina in brata umorjene.

Drevenšku v bran stopila zastopnik in stric

Drevenškov zastopnik Andrej Kac pa je poudaril, da sta bili obe zdravnici zaslišani le kot priči in nista podali psihiatričnih zaključkov v zvezi z obtoženim. "Priči sta bili zaslišani kot priči. Nista podali mnenja, nista psihiatrinji. Bili sta priči, ki sta neposredno izpovedali kaj sta o zadevi sami zaznali," je povedal.

Med pričami je bil danes tudi stric obtoženega. "Stric je povedal, da ni zaznal nobenega alkohola ali pa čudnega pogovora z njim in dodal, da je bil pogosto v stiku s svojim nečakom. Ocenil ga je kot odličnega očeta in pojasnil, da ni opazil, da bi Drevenšek imel težave z alkoholom. Pogosto pa mu je potarnal, da je v stiski. Zadnjič je z njim govoril tudi na dan pred tragičnim dogodkom," je dodal Drevenškov zastopnik.

Oče zaslišanega, ki s svojim sinom ni bil v kontaktu že od leta 2014, pa je sodišču danes očital pristranskost.

Drevenškov odvetnik pravi, da bo ključni dokaz izvedeniško mnenje psihiatra. "Ne pričakujem, da bi se izvedenec izpovedal, kakorkoli drugače, kot je zapisano," je sklenil Andrej Kac, več podrobnosti obtoženega pa danes ni želel razkriti.

Izvedeniško mnenje bo podrobneje predstavljeno na obravnavi v začetku oktobra.