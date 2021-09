Trojni umor v Gerečji vasi: odvetnik zahteva dosmrtni zapor

Z zaslišanjem prvih prič se je na ptujskem okrožnem sodišču nadaljevalo sojenje Silvu Drevenšku za lanski trojni umor v Gerečji vasi. Drevenšek je obtožen umora zunajzakonske partnerice in njenih staršev. Priče so danes na sodišču pripovedovale, da je obtoženi grozil nekdanji partnerici in njeni družini. Odvetnik oškodovanca in otrokov pooblaščenec pričakuje dosmrtni zapor.