Za trojni umor krivde ne prizna, tožilstvo: primeren je le dosmrtni zapor

Kot trdi tožilstvo je Drevenšek tasta in taščo umoril iz maščevanja in močnega sovraštva, saj ju je krivil za nesoglasja s partnerico in njeno razhajanje z njim. Kaplja čez rob naj bi bila odločitev tašče nekaj tednov prej, da prosi za policijsko pomoč, potem ko je obema pred tem že večkrat grozil. Foto: STA