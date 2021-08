Obtoženi trojnega umora v Gerečji vasi ne priznava krivde

Medtem ko je na začetku julija razpisani predobravnavni narok odpadel, ker se obdolženi po navedbah svojega zagovornika še ni bil sposoben izreči o krivdi, je bil današnji izpeljan brez zapletov. Tožilka Teja Kukovec Belšak je predstavila obtožbo, Drevenšek pa je na vprašanje, ali je razumel, kaj se mu očita, prikimal.

Tožilstvo mu pripisuje tri kazniva dejanja umora ter kaznivo dejanje zlorabe mladoletne osebe in surovega ravnanja. Predloga kazni za primer priznanja krivde tožilka danes ni javno podala, po ocenah pooblaščenca Danijela Planinšca, ki zastopa otroka in brata umorjene, pa bi bila primerna kazen le dosmrtni zapor.

Obtožnica Drevenška bremeni, da je na lanski božični dan na zahrbten način in iz koristoljubja najprej umoril zunajzakonsko partnerico, nato pa pred očmi svojega štiriletnega sina še taščo in tasta.

Najprej sta se mirno pogovarjala, nato jo je napadel

Po navedbah tožilstva se je 25. decembra 2020 s partnerico prek sporočil SMS dogovoril za predajo božičnih daril sinu, s katerim se je pred kratkim odselila od njega. Ko sta se srečala na dvorišču stanovanjske hiše v Gerečji vasi, sta se mirno pogovarjala, ko sta vstopila v hišo, pa je partnerico napadel. S kuhinjskim nožem jo je večkrat zabodel, zato je na kraju dogodka umrla.

To naj bi storil zato, da bi obdržal hišo in preprečil partneričino napoved o delitvi skupnega premoženja. Želela se je namreč ločiti od njega in hotel se ji je maščevati, trdi tožilstvo.

Po napadu nanjo se je napadalec odpravil v sosednjo hišo, kjer so živeli njeni starši in pazili njunega sina. Kljub prisotnosti svojega otroka je z istim kuhinjskim nožem večkrat zabodel in porezal tasta in taščo, zaradi česar je prvi na kraju umrl, druga pa še isti dan v bolnišnici. "Kljub temu da ga je rotil lastni sin, ni nehal," je med branjem obtožnice poudarila tožilka.

Zagovornik obdolženega predlaga izvedenska mnenja

Po navedbah tožilstva je tasta in taščo umoril iz maščevanja in močnega sovraštva, saj ju je krivil za nesoglasja s partnerico in njeno razhajanje z njim. Kaplja čez rob naj bi bila odločitev tašče nekaj tednov prej, da prosi za policijsko pomoč. Obema je pred tem že večkrat grozil. Za kaznivo dejanje zlorabe mladoletne osebe in surovega ravnanja pa se mora obtoženi zagovarjati zato, ker je vse to storil pred očmi svojega sina.

Zagovornik obdolženega 35-letnika Andrej Kac je danes predlagal, da se v zadevi pridobi izvedenska mnenja s področij sodne medicine, psihiatrije in klinične psihologije. V prvem naj se razjasni količina alkohola v krvi obdolženega v času storitve kaznivega dejanja, v drugem njegova prištevnost, tretjega pa odvetnik ni javno pojasnil.

Brat in sin vložila odškodninsko tožbo

O upravičenosti teh dokaznih predlogov bo sodišče po besedah sodnika Marjana Strelca presodilo do konca glavne obravnave. Tako Strelec kot obramba in tožilstvo so se strinjali, da naj v zadevi odloča sodni senat in ne le en sodnik.

Po poročanju časnika Večer je brat in sin umorjenih zoper Drevenška vložil odškodninsko tožbo, zoper njegovega odvetnika Kaca pa predlagal uvedbo disciplinskega postopka pri odvetniški zbornici. Na Drevenškovi hiši je bila namreč kljub vknjiženi prepovedi odtujitve in obremenitve vknjižena hipoteka v korist Odvetniške družbe Kac & odvetniki. Iz zemljiške knjige po pisanju Večera izhaja, da se je odvetniška družba vpisala na hišo na podlagi izvršilnega postopka, ker ji Drevenšek ni plačal računa v znesku nekaj manj kot 25 tisoč evrov. Kac je danes ob odhodu s sodišča dejal, da z zadevo ni seznanjen, zato je ne komentira.