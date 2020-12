Trojni umor v Gerečji vasi: 35-letnik še ni bil pripeljan pred sodnika

Do družinske tragedije, v kateri so umrli 61-letni moški ter ženski, stari 58 in 35 let, je prišlo v petek popoldne. Policisti so takrat odvzeli prostost 35-letnemu moškemu, ki je bil z žrtvami družinsko povezan, in ga odpeljali v bolnišnico, piše STA.

Motiv za dejanje maščevanje partnerici

Kot poročajo mediji, je bil motiv za dejanje maščevanje partnerici in njenima staršema, potem ko naj bi mu ta povedala, da se z njim dokončno razhaja. Dejanje naj bi osumljeni storil pred nekajletnim sinom, pomoč pa je poklicala hudo ranjena mati njegove partnerice, sicer osnovnošolska učiteljica, ki je pozneje prav tako podlegla poškodbam v bolnišnici.

Po pisanju Večera naj bi 35-letnik, ki se je k družini preselil iz Podlehnika, nato pa sta si s partnerko zgradila svojo hišo ob hiši njenih staršev, izbruhnil že v preteklosti, policija pa naj bi mu nedavno odredila prepoved približevanja. Kljub temu naj bi že pred časom odkrito grozil družini, da jih bo vse pobil.

Po dejanju je storilec sedel v avtomobil in se odpeljal do gasilskega doma, tam parkiral in vstopil v eno od hiš čez cesto. Še preden so stanovalci hiše izvedeli, kaj se je zgodilo, so se pripeljali policisti. Osumljeni se tudi na dvorišču še vedno ni umiril, z nožem se je celo porezal po vratu, policisti pa so ga prijeli, ko se je znova zatekel v hišo. Čeprav se je še naprej upiral, so ga hitro obvladali in odpeljali v bolnišnico, še dodaja Večer.

Tragični dogodek je precej pretresel prebivalce Gerečje vasi, kjer so v nedeljo v slovo družini za nekaj časa ugasnili vse novoletne lučke. Prijatelji so prižigali sveče tudi na domu umorjenih, še poročajo mediji, navaja STA.