Družinska tragedija: 35-letni osumljenec trikratnega umora je zunaj življenjske nevarnosti #Video

Osumljenec trikratnega umora v Gerečji vasi pri Ptuju je zunaj smrtne nevarnosti in ostaja v zdravstveni oskrbi, so sporočili mariborski policisti.

S Policijske uprave Maribor so še sporočili, da intenzivno nadaljujejo s kriminalistično preiskavo. Več informacij bo predvidoma znanih v začetku prihodnjega tedna.

Trikratni umor

Kot je znano, je v petek v Gerečji vasi v občini Hajdina na dveh naslovih prišlo do družinske tragedije. Po neuradnih informacijah časnika Večer je 35-letni moški vpričo štiriletnega otroka najprej umoril svojo 35-letno partnerko, potem pa z nožem obračunal še z njenim 61-letnim očetom in 58-letno materjo.

61-letnika so policisti našli mrtvega na kraju dogodka, 58-letnica pa je bila hudo ranjena. Reševalci so jo odpeljali v bolnišnico, a je žal podlegla poškodbam. Policisti so 35-letnega napadalca pridržali in ga odpeljali v bolnišnico.

Razlog za tragedijo?

Domačini domnevajo, da je do tragedije prišlo po tem, ko je partnerka osumljencu povedala, da je njunega razmerja konec, poroča Večer. Na policiji so potrdili, da so pridržani osumljenec in trije pokojni v sorodstvenem razmerju.