Družinska tragedija: trije mrtvi, pridržali 35-letnika

V okolici Ptuja je danes popoldne prišlo do družinskega spora. Policisti so ob prihodu na kraj dogodka našli 61-letnega moškega in 35-letnico, ki sta umrla na kraju dogodka. Reševalci so v bolnišnico odpeljali 58-letno žensko, a je ta prav tako preminula. Policisti so v povezavi z dogodkom prostost odzveli 35-letniku, ki so ga odpeljali v bolnišnico.