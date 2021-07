Trojni umor v Gerečji vasi: odvetnik bo za obdolženega zahteval dosmrtni zapor

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na ptujskem okrožnem sodišču je bil danes razpisan predobravnavni narok za Silva Drevenška, ki mu bodo sodili za trojni umor na lanski božični dan v Gerečji vasi pri Ptuju. Obtoženi je najprej zabodel nekdanjo partnerico, nato pa še v sosednji hiši njena starša in vse to pred očmi svojega takrat štiriletnega otroka.

Pravosodni policisti so obdolženega Silva Drevenška na zadnji vhod ptujskega sodišča pripeljali dobre pol ure pred začetkom predobravnavnega naroka. Povoj okoli njegovega vratu nakazuje na zdravljenje poškodbe, ki naj bi v nepojasnjenih okoliščinah nastala v priporu minuli petek. Zagovornik 35-letnega obdolženca Andrej Kac je prav zaradi poškodbe sodišču predlagal preložitev predobravnavnega naroka, a dogajanja podrobneje ni želel komentirati.

Narok preložen na avgust

Obdolženi naj bi bil trenutno fizično in psihično nesposoben spremljati narok ter se izreči o morebitni krivdi. Sodnik, ki je pred tem zavrnil predlog obrambe za izločitev javnosti s sojenja, je predlogu za premestitev nato ugodil in narok premestil na sredino avgusta. Tožilstvo tovrstne predloge obrambe pričakuje tudi v prihodnje.

Če bo fizično in psihično sposoben, se bo lahko obdolženi o krivdi izrekel na novem predobravnavnem naroku 16. avgusta.

Po ugotovitvah mariborskih policistov je osumljeni na božično popoldne moril iz brezobzirnega maščevanja. Najprej je v njuni novi hiši zabodel nekdanjo partnerico, nato pa je v sosednji hiši zabodel še njena starša.

Zastopnik oškodovancev bo zahteval dosmrtni zapor

Ob trojnem umoru bodo Drevenšku sodili tudi zaradi zanemarjanja in surovega ravnanja z mladoletnimi osebami, saj je božični morilski pohod ves čas spremljal tudi njegov takrat štiriletni otrok, ki ga v sojenju zastopa odvetnik Daniel Planinšec.

"Kot pooblaščenec bom zahteval dosmrtni zapor v predmetni zadevi, saj gre za umor na grozovit način in iz koristoljubja. Za tak primer, kot je ta, mislim, da bi sodišče moralo slediti in izreči to najstrožjo kazen," je pojasnil Planinšec.

Tožilka pred avgustovskim predobravnavnim narokom ni želela povedati, kakšno kazen bo predlagala, zagotovila pa je, da formalnih pogajanj z obdolžencem za priznanje ni bilo. "Za to kaznivo dejanje je zagrožena kazen najmanj 15 let zapora, obtožbo bom predstavila na naslednjem predobravnavnem naroku," je dejala višja državna tožilka Teja Kukovec Belšak.

Za otroka obdolženega zdaj skrbi njegov svak, ki je brat umorjene 35-letnice. Njun odvetnik je že pred časom vložil odškodninski zahtevek zaradi duševnih bolečin v skupni višini 170 tisoč evrov: "S tem smo pač preprečili prodajo nepremičnine hiše, ker smo uspeli z začasno odredbo prepovedi obremenitve in odtujitve."