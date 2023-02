Hrvati, obtoženi trgovine z otroki, so na prostosti

Zambijska policija je sedmega decembra lani zaradi suma trgovine z ljudmi aretirala štiri pare iz Hrvaške, ki so nameravali posvojiti otroke iz Demokratične republike Kongo. Hrvate so aretirali na mednarodnem letališču v Ndoli s štirimi domnevno posvojenimi otroki, ko so hoteli odpotovati na Hrvaško.

Sojenje se je začelo januarja

Vsa dokumentacija za posvojitev otrok je prišla iz doma za otroke v DR Kongo. Direktor doma, ki je sodeloval v postopku posvojitve, je trenutno na begu, je za hrvaški časnik Jutarnji list potrdil visoki vir z ministrstva za zunanje zadeve.

Sojenje se je začelo 10. januarja letos, vsi obtoženi Hrvati pa so se izrekli za nedolžne. Med obtoženimi Hrvati so štirje zakonski pari, Damir in Nadica Magić, zagrebški svetnik iz stranke Možemo! Noah Kraljević in žena Ivona, Ladislav in Aleksandra Peršić ter kitarist skupine Hladno pivo Zoran Subošić in žena Azra Imamović Subošić, uslužbenka ustavnega sodišča, je še pisal Večernji list.

Ni znano, kaj se bo zgodilo z otroki

Zdaj pa je sodišče v Ndoli zavrglo obtožnico proti osmim Hrvatom, ki so jih obtožili trgovine z otroki, in jim zaukazalo, naj v 48 urah zapustijo afriško državo, navajajo hrvaški mediji, ki povzemajo hrvaško novinarsko agencijo Hina. Ta pa se sklicuje na vire iz hrvaških diplomatskih krogov.

Za zdaj ni znano, kaj se bo zgodilo z zambijskimi otroki, ki so jih štirje hrvaški pari posvojili. So pa jim te otroke odvzeli ob vložitvi obtožnic. Ne hrvaškim parom ne hrvaškim diplomatom ni bil dovoljen dostop do omenjenih otrok.