V Zambiji aretirani Hrvati: številna vprašanja še vedno neodgovorjena

Afera je med drugim razkrila, da ministrstvo delo in družino ni poznalo navedenih postopkov posvojitve otrok iz Konga.

V primeru štirih hrvaških parov, ki so od začetka decembra v priporu v Zambiji zaradi dvomov glede veljavnosti dokumentov o posvojitvi mladoletnih otrok iz Demokratične republike Kongo, je še vedno veliko neznank.

Zambijska policija je sedmega decembra zaradi suma trgovine z ljudmi aretirala štiri pare iz Hrvaške, ki so nameravali posvojiti otroke iz Demokratične republike Kongo. Med aretiranimi je tudi kitarist hrvaške rock skupine Hladno pivo Zoran Subošić.

Glavno vprašanje je, zakaj je kongovsko sodišče izdalo pozitivno odločbo o posvojitvi za vse štiri pare, če v Demokratični Republiki Kongo velja prepoved meddržavnih posvojitev. Poleg tega ni znano, kako so hrvaška sodišča priznala te kongovske sodbe o posvojitvah.

Predsednik vrhovnega sodišča pomešal Kongo in Demokratično republiko Kongo

Predsednik hrvaškega vrhovnega sodišča Radovan Dobronić je v sredo izjavil, da so hrvaška sodišča naredila napako in da postopek, na podlagi katerega so otroci iz Konga dobili hrvaške dokumente, ni bil veljaven, saj je Kongo podpisnica konvencije o varstvu otrok, zato bi moral biti postopek drugačen.

Toda Dobronić je pozneje priznal, da je naredil napako in pomešal državi Kongo in Demokratično republiko Kongo. Zadnja namreč ni podpisnica konvencije, zato je postopek posvojitve v pristojnosti sodišč in ne ministrstva za družino.

Primerna za posvojitev le dva od štirih parov

Na hrvaškem resornem ministrstvu, pristojnem za družino, so poleg tega pojasnili, da sta dva od štirih aretiranih parov vpisana v register morebitnih posvojiteljev, kar pomeni, da imata le onadva para pozitivno mnenje o primernosti za posvojitev.

Afera je med drugim razkrila, da ministrstvo delo in družino ni poznalo navedenih postopkov posvojitve otrok iz Konga, saj nima podatkov o posvojitvah otrok, ki niso pogodbenice Haaške konvencije. Ministrstvo torej ne vodi popolne evidence posvojenih otrok na Hrvaškem.