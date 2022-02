Kaj imata skupnega Sharon Stone in princesa Diana?

63-letna igralka Sharon Stone, ki je postala še posebej slavna s filmom Prvinski nagon, je v intervjuju povedala, da sta s pokojno princeso Diano postali slavni v istem času. "Kamorkoli je šel nekdo, ki je bil znan takrat, kot sva bili midve z Diano, se je tam od ne vem kod pojavilo na tisoče ljudi."

"Če sem torej šla na primer v restavracijo, sem že pri predjedi zunaj restavracije opazila na stotine ljudi," je dodala zvezdnica filma Casino. Dekle z naslovnice Playboya je dejalo, da je bila to norma. "Ne včasih, vsakič."

Princesa Diana je bila ljubljenka ljudskih src. Foto: Guliverimage "Potrebovala sem vojsko telesnih stražarjev, da so me pripeljali do avta. Velikokrat sem se bala za njihovo varnost. Včasih sem morala z glavo skozi majhno luknjo, ki je ostala, da sem prišla do avta. Včasih je moral telesni stražar splezati skozi okno, da ga ni posrkalo v silovito množico."

"Včasih je množica ljudi odlomila odbijače z avtomobila, vzvratna ogledala, registrske tablice, včasih se je dvignila na avto. Ležala sem na tleh, na meni pa so bili prijatelji in telesni stražar, v upanju, da se avto ne bo vdrl," je dodala mati treh otrok.

Igralka je na naslovnici revije videti osupljivo. Z zagorelim telesom v beli majici brez rokavov in s kratkimi lasmi je videti poželjiva kot pred tridesetimi leti v Prvinskem nagonu.

V istem intervjuju je povedala tudi, da je morala biti kot otrok poslušna. Lani je v svoji uspešnici The Beauty Of Living Twice razkrila svoje težko otroštvo na podeželju v Pensilvaniji. Oče jo je pogosto udaril s pasom, dedek pa jo je spolno napadel. Zgodbo svetlolase hollywoodske igralke je povzel pisatelj Tom Chamberlin. Igralka je povedala, da so jo prosili, naj molči in naj bo dobra punčka, tudi ko so bile stvari grozne. Dodala je, da to še zdaleč ni zdravo.

"Pričakovati, da boš popolna, tista, ki se ne pritožuje, tista, ki ves čas počne vse prav, in tista, ki bo to naredila brez kakršnega koli priznanja, je res dolgočasno," je povedala. "Biti tiha, odvisna ženska ni zdrava vloga."

A bila je pametna, zato je čutila še večji pritisk, da mora dobiti dobro službo. "Vsi testi inteligenčnega kvocienta, ki sem jih naredila, so mojega očeta pripeljali do tega, da bi morala postati arhitektka. Zanj je bilo to, da sem naredila nekaj, kar je bilo odvisno od mojega videza, preprosto grozljivo," je dejala.

Prizor iz filma Prvinski nagon Foto: Guliverimage

V svoji knjigi je zapisala, da je bil njen oče razočaran, ko se je odločila postati manekenka in nato igralka, čeprav je zaslužila veliko več denarja kot njeni starši.

