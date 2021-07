Sharon Stone naj bi hodila z 38 let mlajšim raperjem

Sharon Stone je zanetila govorice, da naj bi se videvala z 38 let mlajšim raperjem RMR-jem. Ameriški tabloidi so ju namreč opazili na več zmenkih po Los Angelesu, pri čemer se družita še z drugimi hip-hop glasbeniki, kot je denimo Chris Brown. "Že večkrat so ju videli v več kot prijateljskih položajih, vidi se, da se zabavata," je za Page Six razkril vir.

RMR, vzpenjajoči raper, ki svojo identiteto skriva pod masko, je po poročanju virov nor na Sharon. "Spoštuje jo in misli, da je presneto kul."

Triinšestdesetletna igralka in 25-letni raper naj bi bila neločljiva že več mesecev. "Zelo uživata v družbi drug drugega, imata se res lepo. Sta na isti valovni dolžini."

Zvezdnica za ameriške medije ni hotela komentirati domnevnega razmerja.

Sharon je sicer zelo odprta glede svojega ljubezenskega življenja. Foto: Reuters

Blokirali njen profil, misleč, da je lažen

Sicer pa je Sharon zadnja leta precej odprta pri svojem ljubezenskem življenju. Pred dvema letoma je javno priznala, da je hotela prek aplikacije za zmenkarije najti spremljevalca, a so jo blokirali, misleč, da je njen profil lažen.

"Nekateri uporabniki so me prijavili, češ, da to ne more biti Sharon Stone, zato so mi zaprli račun." Nato pa se je pošalila, da je aplikacija diskriminatorna do znanih igralk, ter jo pozvala, naj je ne izključijo samo zato, ker je Sharon Stone.

I went on the @bumble dating sight and they closed my account. 👁👁

Some users reported that it couldn’t possibly be me!

Hey @bumble, is being me exclusionary ? 🤷🏼‍♀️

Don’t shut me out of the hive 🐝 — Sharon Stone (@sharonstone) December 30, 2019

