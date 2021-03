Plastični kirurg Sharon Stone brez soglasja dal večje prsne vsadke

Sharon Stone je pred kratkim izdala novo biografijo The Beauty of Living Twice, v kateri razkriva marsikaj iz svojega življenja. Med drugim to, kako ji je leta 2001 plastični kirurg brez njene privolitve dal večje vsadke, češ da ti "bolj ustrezajo njenemu telesu".

Morala je na rekonstrukcijo dojk, zdravniki pa so ji po odstranitvi benignih tumorjev popravili prsni koš in vstavili vsadke, ki so bili brez njenega soglasja večji.

"Odkrila sem, da so za celo košarico večji, zdravnik pa je rekel, da se bolje podajo k mojemu telesu," je zapisala 63-letna igralka in dodala, da je zdravnik brez njene vednosti ali privolitve spremenil njeno telo. Ko ga je vprašala, zakaj je to naredil, ji je odvrnil, da se mu je zdelo, da bo videti bolje z večjimi prsmi.

Zdravnik ji je rekel, da se bodo "večje bolj skladale z njenim telesom". Foto: Reuters

Leta 2001 doživela tudi kap in možgansko krvavitev

A to ni bila edina zdravstvena težava tistega leta. Spregovorila je tudi o "bližnjem srečanju s smrtjo", ko je doživela kap in možgansko krvavitev. Kako resno je njeno stanje, se je zavedela, ko je v sobi, polni zdravnikov, zavlada tišina. "Ko so vsi tiho in nihče ne hiti okrog tebe, da bi ti nekako pomagal, veš, kako blizu smrti si in kako resno je vse skupaj," razlaga v knjigi.

Ob tem je dodala, da verjame tako v znanost kot duhovnost ter da je "osebno na strani Alberta Einsteina, ki je verjel v oboje".

Sicer pa je zvezdnica v omenjeni biografiji razkrila tudi, da ji je producent filma Prvinski nagon, ki jo je izstrelil med zvezde, dejal, naj spi s soigralcem.

