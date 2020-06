Sharon Stone je v podkastu Films to Be Buried With delila incident, ki se ji je nekoč zgodil v lastni kuhinii in ob katerem je pomislila, da je njenega življenja konec.

"Bila sem doma, kjer smo imeli lasten studenec. Ko sem ga polnila z vodo, sem imela eno roko na železu in drugo na pipi. V tistem trenutku je v studenec udarila strela, ki je prek vode zadela tudi mene, in tako me je vrglo čez kuhinjo v hladilnik," je razkrila 62-letna zvezdnica.

V kuhinjo je prihitela igralkina mama in jo nemudoma odpeljala v bolnišnico.

Foto: Getty Images

Na srečo je bilo vse v redu, a naprava za merjenje EKG je pokazala, da ima Sharon v telesu še vedno elektriko. "Deset dni sem morala vsak dan hoditi na EKG, da so me spremljali. Bilo je noro."

Ena najslavnejših hollywoodskih igralk je ob tem povedala, da je izjemno srečna, da je preživela udar strele.

