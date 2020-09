Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sharon Stone je svoje grenko spoznanje delila v nedavnem intervjuju za britanski časnik Telegraph, v katerem je brez dlake na jeziku dejala, da je "velika, debela in neumna laž", ko ljudje rečejo, da lepota ne šteje. "Sploh ne veš, kako zelo šteje, dokler ne vidiš, kako odhaja," je dejala.

Ravno zato je 62-letna zvezdnica še vedno zelo disciplinirana, saj redno skrbi za svoje zdravje in postavo. Njeno dnevno rutino sestavlja vsaj 30 počepov in dvigovanje trikilogramskih uteži zgolj med gledanjem televizije, saj te dni ne more hoditi v telovadnico, pravi.

Nekoč morala režiserju sedeti v naročju

Legendarna igralka, ki se je z vlogo v filmu Prvinski nagon iz leta 1992 vpisala v zgodovino zaradi enega najboljših nastopov, je v intervjuju spregovorila tudi o svojem vidiku gibanja #MeToo.

Sama se ni opredelila kot žrtev, a je priznala, da so bile šovinistične izjave in dejanja nekoč stalnica na snemanjih. Spominja se nekega režiserja, ki je želel, da mu, medtem ko ji daje napotke za prizor, sedi v naročju. Razkrila je tudi, kako je neki moški igralec na snemanju filma Irreconcilable Differences iz leta 1984 med snemanjem njenega prizora nekomu, ki mu je bil v napoto, dejal: "A bi se lahko p***a umaknil, saj ne vidim niti njenih jošk!"

Tako je Sharon lani poustvarila najbolj legendaren prizor svoje kariere. Foto: Getty Images

Kljub temu pa iz starih časov pogreša nedolžno spogledovanje. "Spoznala sem, da ljudje sploh več ne žvižgajo. Zdelo se mi je zabavno, ko nam je bilo dovoljeno žvižgati in flirtati, a očitno je to obdobje končano."

