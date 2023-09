Umrl je slavni poslovnež, ki je bil povezan s princeso Diano

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V 95. letu starosti je v sredo v Londonu umrl poslovnež Mohamed Al Fayed, v mednarodni javnosti najbolj znan kot oče Dodija Al Fayeda, ki je leta 1997 v prometni nesreči v Parizu umrl skupaj z britansko princeso Diano. Mohamed Al Fayed je bil sicer tudi dolgoletni lastnik znane londonske veleblagovnice Harrods in londonskega nogometnega kluba Fulham.

Mohamed Al Fayed je bil Egipčan, ki je svoj imperij začel graditi že v domovini in na Bližnjem vzhodu, v 70. letih prejšnjega stoletja pa se je preselil v Veliko Britanijo in svojo poslovno pot nadaljeval tam.

Čeprav nikoli ni postal britanski državljan, je Al Fayed v Veliki Britaniji ostal do smrti. Zadnji dve desetletji in pol njegovega življenja je sicer zaznamovalo predvsem raziskovanje vseh okoliščin nesreče, v kateri sta umrla njegov sin Dodi in princesa Diana. Paru je v sloviti veleblagovnici Harrods, ki jo je leta 2010 prodal kupcem iz Katarja, Al Fayed postavil bronast spomenik.