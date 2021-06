Njen najljubši: na dražbo prvi avto princese Diane

Povsem običajna petvratna kombilimuzina je bila zaročno darilo princa Charlesa v maju leta 1981. Čez dva meseca sta se poročila, kljub temu pa je Diana ta avtomobil dnevno uporabljala vse do avgusta 1982. Ravno ta leta naj bi bila tudi najlepša v njenem zakonu z valižanskim princem.

Po dveh desetletjih se je zopet pojavil v javnosti

Ta slavni ford je takrat izginil izpred oči javnosti in se vse do zdaj ga ni bilo več videti. Očitno je bil skrbno skrit v eni izmed zasebnih zbirk, a bo 29. junija na kraljevi dražbi Reeman Dansie napel novega lastnika. V oglasu je zapisano, da gre za izreden originalni primerek, s tovarniško barvo in prvotnim oblazinjenjem. Z njim so prevozili 83 tisoč milj (133 tisoč kilometrov). Na njem so še prvotne registrske tablice WEV 297W. Na sredini pokrova motorja ne manjka niti reprodukcija srebrnega kipca žabe, ki ga je Diani podarila njena sestra.

Po trenutnih ocenah bodo za Dianinega escorta iztržili med 30 in 40 tisoč funti, trenutna lastnica pa je omenjen avtomobil skrila tudi pred prijatelji, ker je imela takšno spoštovanje do kraljeve družine in Dianinega avtomobila.

Foto: Reeman Dansie