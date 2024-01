Zelenortski otoki so postali tretja afriška država brez malarije, je danes sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO). V državi že najmanj tri leta niso imeli prenosa te tropske bolezni, za katero na kontinentu še vedno umirajo številni ljudje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Pozdravljam neomajno predanost vlade Zelenortskih otokov in prebivalcev na poti k odpravi malarije. Potrdilo WHO, da je država brez malarije, je dokaz moči strateškega načrtovanja javnega zdravstva, sodelovanja in trajnih prizadevanj za zaščito in krepitev zdravja ljudi," je dejal generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus.

WHO je prav tako poudaril prednosti, ki jih odprava malarije prinaša Zelenortskim otokom. Te med drugim vključujejo krepitev gospodarstva, zlasti turizma, ki predstavlja približno 25 odstotkov bruto domačega proizvoda.

Zaradi malarije leta 2022 po svetu umrlo okoli 608 tisoč ljudi

Malarijo povzročajo paraziti plazmodiji, ki jih s pikom na človeka prenašajo okuženi komarji. Med simptomi so visoka vročina, mrzlica in potenje, pa tudi bolečine v mišicah in sklepih, glavobol in prebavne težave, težave z dihanjem in kašelj.

Po ocenah WHO je leta 2022 zaradi malarije po svetu umrlo okoli 608 tisoč ljudi, okužilo pa se jih je približno 250 milijonov. Bolezen je še posebej prisotna v Afriki, brez nje pa je po svetu trenutno okoli 43 držav. V Afriki sta poleg Zelenortskih otokov brez malarije tudi Alžirija in Mavricij.