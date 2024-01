Odkrijte očarljivo lepoto otoka Rab na Hrvaškem

Rab je otok na Hrvaškem, na severnem delu Jadranskega morja, ob zahodni obali celinskega dela blizu mesta Senj. Otok je enostavno dostopen s trajektom s celinskega dela in je priljubljena destinacija za turiste, ki iščejo kombinacijo zgodovine, kulture in naravne lepote.

Očarljive plaže Foto: Marija Kordić, TZ Rab

Otok Rab si povsem zasluži svoj vzdevek Srečni otok in privlačnost tega izhaja iz očarljive palete plaž. Plaže, ki so videti kot na sliki, obsijane s toplo, kristalno čisto azurno vodo, okrašene z bujno obalo in značilno vegetacijo, vabijo popotnike, da raziščejo obmorske čudeže Raba. Otok se ponaša s približno 30 peščenimi plažami, med katerimi izstopa Paradise Beach kot večno priljubljena nosilka prestižne modre zastave. Razprostira se v očarljivem mestu Lopar in obsega kar dva kilometra nedotaknjene obale. Posebna značilnost tega obmorskega raja je njegova prijaznost do psov, ki omogoča, da se lahko pasji spremljevalci zabavajo na južnem delu plaže. Poleg tega je plaža opremljena z več rampami, ki olajšajo dostop do morja za gibalno ovirane osebe. Privlačnost Paradise Beach dodatno poudarja njen ugled na spoštovanem seznamu CNN-ovih Top 100 plaž po vsem svetu.

Onkraj privlačnosti Paradise Beach številni obmorski dragulji vabijo k raziskovanju na otoku Rab. Suha Punta, Škver, Kampor Mel, Kandarola, Frkanj, Livačina, Banova Vila, Dumići, Padova 1, Padova 2, Padova 3, Pudarica in mnoge druge razkrivajo svoje posebne čare. Plaže Raba so zatočišče za ljubitelje nudizma, pri čemer Ciganka in Sahara omogočata svobodo nudizma, medtem ko je plaža Stolac namenjena izključno navdušencem nad nudizmom. Posebej velja omeniti, da plaža Kandarola blizu Palita dovoljuje kopanje brez kopalk, pri čemer nosi zgodovinsko pomembnost, saj sta bila prva nudista, ki sta obiskala njene obale, nihče drug kot britanski kralj Edvard VIII. in Wallis Simpson.

Morska idila Foto: Marija Kordić, TZ Rab

Potopite se v bogato zgodovino otoka Rab, ki razkriva svojo očarljivo srednjeveško privlačnost. Sprehodite se skozi spoštovane ulice mesta Rab, okrašene s štirimi elegantnimi zvoniki, ki prebadajo nebo, medtem ko stoletja stari kamniti spomeniki šepetajo zgodbe obdobij, ki so že zdavnaj minila. Odpravite se na potovanje skozi slavni park Komrčar, botanični raj, ki predstavlja eksotično floro in vas bo očaral na zgodovinski odisejadi. Ogledati si velja tudi druge destinacije. Osrednjo vlogo prevzema Lopar, obdan z očarljivimi otočki, kot so Goli otok, Grgur, Lukovac in drugi. V gozdu Dundovo se vije Suha Punta, ta vabi tiste, ki iščejo popolno mešanico hoje ali kolesarjenja v naročju narave.

Rabski zvonovi Foto: Marija Kordić, TZ Rab Za tiste, ki se želijo umakniti od sončnih plaž in se podati na celino, vabi očarljivo zatočišče Mundanije. Le dva kilometra od mesta Rab ali devet kilometrov od Loparja ta skriti dragulj ponuja idilično zatočišče stran od vrveža množic. Odpravite se na slikovit pohod, da osvojite Kamenjak, najvišji vrh otoka Rab, in nagrajeni boste z osupljivimi razgledi, ki se razprostirajo pred vašimi očmi.

Odpotujte na raziskovalno pot po otoku Rab in odkrijte njegove arheološke čare na prostem. Poglobite se v bogato zgodovino otoka s pomočjo mobilne aplikacije Rab Archaeological (T)races in prehodite razsvetljujoče poti, ki odstirajo legende, potešijo radovednost in pričarajo zgodovinske pripovedi. Juxta Mare, virtualni pomorski muzej na prostem, spretno združuje obogateno resničnost za osvetlitev globokih povezav otoka Raba z morskimi dejavnostmi, ribiškimi tradicijami in zapuščinami ladjedelništva. Sprehajanje po slikoviti promenadi od Banjola do Barbeta vam prinese 13 zanimivih točk, ki vabijo k pomorskemu raziskovanju, začenši s skeniranjem QR-kode na informativni tabli.

Za ljubitelje narave predstavlja otok Rab idilično igrišče. Zapeljite se skozi očarljive pokrajine na kolesarski pustolovščini, ki obsega impresivnih 390 kilometrov poti. Nekatere od teh poti se prepletajo z izobraževalnimi stezami, ki so povezane z Rabovimi arheološkimi sledmi. Če vas bolj zanima kopno, se odpravite po eni od privlačnih pešpoti, med katerimi so Premužićeva pot št. 1 in 2 ter pot Rab–Maman, ki se razteza od Raba do Barbeta. Tistim, ki si želijo adrenalinskega doživetja, 12-kilometrska pot od Mišnjaka do Loparja nudi popolno kombinacijo plezanja, skakanja, teka in hoje. Onkraj obal doživite vodne užitke na kajaku in med potapljanjem. Raziščite podvodni svet z obiskom potapljaških centrov, ki dodajo novo dimenzijo vašemu otoku pobega.

V tem obmorskem zavetju vas čaka obilje svežih morskih dobrot, ki vas vabi, da okusite sočnost sveže ulovljenih rib, lignjev, kozic. Vsaka kulinarična stvaritev je mojstrovina –pečena do popolnosti in združena z nežnimi belimi vini ali pa kuhana v okusnem morsko hrustljavem golažu. Ljubiteljem mesa se priporoča jagnjetino, katere značilen okus se oblikuje s pašo na travnikih, okrašenih z aromatičnimi zelišči. Kulinarično potovanje po Rabu ne bi bilo popolno brez uživanja v legendarni rabski torti – pravi poslastici in najbolj kultnem spominku. Legenda pravi, da so to okusno poslastico prvič predstavili papežu Aleksandru III. leta 1177 med njegovim obiskom otoka. Izvirni recept, čeprav brez natančnih razmerij med sestavinami, je ohranjen v samostanu sv. Andreja, legenda pa pravi, da ga znajo upoštevati le tisti, ki so sestavine stokrat občutili pod prsti. Kulinarična mojstrovina je sestavljena iz jajc, mandljev, pomarančnih in limoninih lupin ter oblikovana kot polž in uteleša bistvo rabske gastronomske dediščine.

Odpotujte na obmorsko odisejo, kjer vas čaka mešanica sončnih peščenih plaž, kristalno čistih voda in nedotaknjene narave na Srečnem otoku, Rabu.