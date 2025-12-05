Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
S. K.

Petek,
5. 12. 2025,
17.48

LeBron James Austin Reaves Boston Celtics Los Angeles Lakers Luka Dončić Liga NBA

Liga NBA, 5. december

Košarkarska klasika z napako, LA spet brez Dončića, Boston brez dveh najboljših

Luka Dončić, Boston Celtics | Boston in LA sta se v ligi NBA nazadnje spopadla 9. marca letos, ko so z 111:101 slavili Celticsi. Jason Tatum je bil s 40 točkami najboljši strelec tekme, Luka Dončić je prispeval 34 točk. A na tokratnem klasičnem derbiju ne bo nobenega od igralcev na fotografiji. Tatum je poškodovan, Jaylen Brown bolan, Dončić je v Sloveniji, Al Horford pa je zdaj član Golden State Warriorsov. | Foto Guliverimage

Boston in LA sta se v ligi NBA nazadnje spopadla 9. marca letos, ko so z 111:101 slavili Celticsi. Jason Tatum je bil s 40 točkami najboljši strelec tekme, Luka Dončić je prispeval 34 točk. A na tokratnem klasičnem derbiju ne bo nobenega od igralcev na fotografiji. Tatum je poškodovan, Jaylen Brown bolan, Dončić je v Sloveniji, Al Horford pa je zdaj član Golden State Warriorsov.

Foto: Guliverimage

V košarkarski ligi NBA je ponoči (ob 1.00) na sporedu klasični derbi, spopad najuspešnejših ekip lige: Boston Celticsov in Los Angeles Lakerspv. Jezerniki bodo še drugo tekmo zapored pogrešali slovenskega čarovnika Luko Dončića, ki se te dni mudi v domovini, saj sta z Anamario Goltes še drugič postala starša. Dončić tako manjka zaradi osebnih razlogov, medtem ko bo kalifornijska ekipa zaigrala tudi brez Marcusa Smarta, ki ima težave s hrbtom. Pri Keltih sezone sploh še ni začel Jason Tatum, ki okreva po strgani Ahilovi tetivi, zbolel pa je še Jaylen Brown. Dallas Mavericks bo igral proti najboljši ekipi lige: Oklahoma City Thundersom.

Los Angeles Lakers, Rui Hachimura
Sportal Tudi brez Dončića ni manjkalo drame, Lakersi do zmage v zadnji sekundi! #video

V košarkarski ligi NBA se ponoči obeta prava poslastica, klasični derbi med Boston Celticsi in Los Angeles Lakersi, najuspešnejšima ekipama lige, ki sta skupaj osvojili 35 naslovov prvaka. Tehtnico so leta 2024, ko so v velikem finalu premagali prav Luko Dončića in njegov takratni klub Dallas Maverickse, na svojo stran nagnili Kelti, ki imajo zdaj rekordnih 18 naslovov, LA enega manj.

Na tokratni tekmi pa bodo manjkali osrednji igralci finala leta 2024. Gostitelji se bodo morali znajti brez Jasona Tatuma in Jaylena Browna, pri Lakersih bo spet manjkal Luka Dončić. A to na zadnjih tekmah ekip ni bilo usodno. Boston je namreč tudi brez Browna s kar 146:101 premagal Washington, ki pa je letos zanič in povsem na dnu lestvice vzhodne konference. Pred tem so Celticsi sicer premagali veliko močnejši ekipi NY Knickse (123:117) in Cleveland Cavalierse (117:115), a z izdatno pomočjo Jaylena Browna, ki je proti Newyorčanom dosegel kar 42 točk.

Luka Dončić in Anamaria Goltes
Sportal Luka Dončić in Anamaria Goltes še drugič postala starša

Tudi Lakersi znajo zmagovati brez Dončića, to so dokazali že konec oktobra in v začetku novembra, ko se je Ljubljančan spopadal s poškodbo, nazadnje pa v petek zjutraj po slovenskem času, ko so v napetem spopadu s Torontom v Kanadi slavili (123:120) s trojko Ruija Hačimure v zadnji sekundi tekme. Ob Dončićevi odsotnosti Jezernike odlično vodi Austin Reaves, ki je Raptorjem nasul 44 točk.

LA Lakersi so s 16 zmagami in le petimi porazi trenutno druga najboljša ekipa zahoda, Boston Celticsi so po slabšem začetku sezone le ujeli zmagoviti ritem in se vzpenjajo po lestvici vzhoda, trenutno so s 13 zmagami in devetimi porazi na petem mestu.

Dallas čaka težko gostovanje pri branilcih naslova prvaka. | Foto: Guliverimage Dallas čaka težko gostovanje pri branilcih naslova prvaka. Foto: Guliverimage

Absolutno najboljša ekipa prvega dela sezone pa je branilka naslova prvaka Oklahoma. Ta ima po 22 odigranih tekmah na računu en samcat poraz, 6. novembra jo je s 121:119 premagal Portland, odtlej pa so Thunderji nanizali 13 zmag. Tokrat jih čaka spopad z Dallas Mavericksi.

Zanimivo bo tudi v Atlanti, kjer Hawksi brez poškodovanega Traeja Younga pričakujejo Denver Nuggetse, pri katerih blesti srbski as Nikola Jokić, ki je s povprečjem 28,7 točke, 12,6 skoka in 11,1 asistence na tekmo glavni kandidat za naziv najkoristnejšega igralca sezone (MVP).

Liga NBA, 5. december

Lestvici

Giannis Antetokounmpo
Sportal Zvezdnik NBA razburkal dogajanje. Tudi pri LA Lakers?
Cooper Flagg
Sportal Dallas Mavericks na krilih novinca do pomembnega skalpa #video
LeBron James Austin Reaves Boston Celtics Los Angeles Lakers Luka Dončić Liga NBA
