STA

Nedelja,
31. 8. 2025,
14.39

KošarkaEP EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 Sylvain Francisco

Nedelja, 31. 8. 2025, 14.39

1 ura, 17 minut

Francisco po tekmi proti Sloveniji tarča rasizma na EP

STA

Sylvain Francisco | Foto Guliverimage

Foto: Guliverimage

Francoska košarkarska zveza je obsodila rasistična sporočila, uperjena proti organizatorju igre Sylvainu Franciscu po sobotni zmagi proti Sloveniji na eurobasketu. V izjavi na omrežju X so pri zvezi zapisali, da nudijo polno podporo igralcu in obžalujejo "nesprejemljive pripombe, ki so v nasprotju z vrednotami, ki jih zagovarja košarka".

Po prelomni predstavi v soboto proti Sloveniji (103:95) je Francisco končal kot igralec tekme, saj je proti ekipi Luke Dončića dosegel 32 točk (7 skokov, 5 podaj), konec tekme pa sta zaznamovala pretep in daljša prekinitev, so zapisali pri francoski tiskovni agenciji AFP.

Ko se je Francisco rokoval ravno z Dončićem, da bi minile zadnje sekunde, se je nenadno odločil, da se še zadnjič poda na koš in doseže zadnji dve točki Francozov, medtem ko so celotna peterka Slovenije in tudi njegovi soigralci le začudeno opazovali njegovo samostojno akcijo. To je sprožilo kaos na igrišču in morali so posredovati sodniki.

Potezo je Francoz takoj obžaloval, piše AFP. "Luki sem se opravičil. A obžalujem le, da mu med rokovanjem nisem rekel, naj se brani. V glavi sem razmišljal le o koš-razliki. Prevzemam polno odgovornost."

Zadnja akcija, ki Slovencem seveda ni bila všeč, je hkrati privedla do številnih rasističnih komentarjev na družbenih omrežjih. V soboto zvečer so bili pod objavami igralca na Instagramu poleg drugih žaljivk tudi emotikoni in slike opic.

To ni prvič, da je prišlo do takšnih dejanj na letošnjem eurobasketu. Mednarodna zveza Fiba je danes obsodila rasistične vzklike, namenjene Nemcu Dennisu Schröderju med tekmo proti Litvi. Po navedbah Fibe so storilca identificirali in mu prepovedali ogled nadaljnjih tekem.

KošarkaEP EuroBasket 2025 EuroBasket 2025 Sylvain Francisco
