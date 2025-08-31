Slovenski navijači so v zadnjih letih stalnica praktično na vseh velikih tekmovanjih. Nič drugače ni niti letos, ko so se nekateri odpravili v poljske Katovice in pokazali podporo slovenski izbrani vrsti. Čeprav je navijačev, če izvzamemo tekmo s Francijo, v primerjavi z nekaterimi prejšnjimi prvenstvi le za vzorec, pa ti opozorijo nase, kamorkoli gredo. Glavni zvezdnik je sicer tudi v Katovicah brez presenečenja Luka Dončić.

Če napišemo, da je Luka Dončić zveza svetovnega kova, kjerkoli se pojavi, ne bomo povedali ničesar novega. Kako velik je slovenski as, pa priča tudi dejstvo, da je zanetil evforijo še na Poljskem, kjer sicer košarka ni najbolj priljubljen šport, saj krepko zaostaja vsaj za nogometom in odbojko, pa zagotovo tudi za smučarskimi skoki. A slovenskega košarkarskega asa na Poljskem poznajo vsi, tudi tisti, ki košarke sploh ne spremljajo. Tudi sicer je ob omembi Dončića v mestu, kjer živi malce manj kot 300 tisoč ljudi, prva asociacija, ko omenimo Slovenijo.

Dogajanje pred slovensko hišo, ki se nahaja v centru Katovic:

Tako se pred hotelom, v katerem so nastanjeni slovenski košarkarji, ves čas zbirajo navijači iz različnih držav z željo, da bi vsaj za trenutek uzrli slovenskega zvezdnika, tudi pred tekmami slovenske reprezentance pa se bohoti ljudi z dresi Slovenca s številko 77, nekateri še v barvah Dallasa, spet drugi LA Lakers, nekaj pa je tudi tistih v dresih s slovenskim grbom. Kot je že nekakšno nenapisano pravilo zadnjih let, ima slovenska košarkarska reprezentanca vselej številčno podporo slovenskih privržencev, ki ji sledijo na velikih tekmovanjih, ne glede na oddaljenost.

Navijači pred srečanjem s Francijo. Foto: Sportal

Posebna prošnja mladega navijača pred obračunom s Poljaki v četrtek. Foto: Sportal

V Katovicah sicer prednjačijo islandski podporniki, ki se jih je po nekaterih ocenah zbralo okoli 2.500. Modri dresi so vidni praktično na vsakem koraku, neumorno pa svoje reprezentante podpirajo prav na vsaki tekmi. Svoje privržence pa ima tudi slovenska košarkarska reprezentanca, ki je od Slovenije oddaljena približno osem ur vožnje z avtomobilom. Slovencev se je v Katovicah največ zbralo na prvih dveh tekmah, na preostalih naj bi jih bilo le peščico. Na prvem obračunu s Poljsko se jih je zbralo okoli šesto, največ v prvem delu pa naj bi jih bilo po besedah organizatorjev ravno na tekmi s Francijo, ko jih je bilo v slovenskem navijaškem sektorju dvorane Spodek okoli tisoč, ti pa so z glasnim navijanjem na trenutke dvignili dvorano in tudi slovenske košarkarje, ki so se dobro upirali favorizirani Franciji.

Navijače je pred obračunom v t. i. slovenski hiši v centru mesta "ogreval" pevec skupine Big Foot Mama, Grega Skočir, potem pa se je dogajanje preselilo v t. i. fan cono pred približno 15 minut oddaljeno dvorano Spodek, kjer sta med drugim celo košarkarsko igrišče in tudi veliki zaslon s prenosi tekem letošnjega EuroBasketa.

Tudi Poljaki niso ubežali fenomenu Luke Dončića. Foto: Sportal

Ob tem pa so vsi navijači v bližini dvorane Spodek ves čas priča tudi prizoru na eni izmed stolpnic le streljaj od arene, ki jo krasi velikanski plakat s podobo Dončića v obliki reklame za njegovo najljubšo igrico Overwatch, na kateri je pripis "Kavboji nikoli ne umrejo". Dončić je celo eden do najboljših 500 igralcev omenjene igrice.

Igra pa se Slovenec tudi na parketu, a to za zdaj še ni bilo za prvo slovensko zmago na prvenstvu. Slovenski navijači, ki so se sicer zbrali v nekoliko manjšem številu kot na prejšnjih prvenstvih, bodo tako na prvi uspeh še morali počakati. Manjše število slovenskih ljubiteljev košarke gre zagotovo pripisati tudi dejstvu, da Slovenija po vseh zapletih letos ne sega v krog favoritov za visoko uvrstitev, tako kot je bilo to npr. pred tremi leti v Nemčiji, ko so slovenski navijači že vnaprej kupovali vstopnice za polfinalno srečanje, a se je takrat turnir končal z bolečim izpadom v četrtfinalu.

Slovenski navijači Foto: Sportal

Tekma s Francijo je bila pričakovano glede navijačev najbolj obiskana z okoli tisoč slovenskimi privrženci. Cene za vstopnico so se na strani organizatorja prvenstva gibale nekje od 88 evrov pa do tistih najcenejših na vrhu dvorane, za katere je treba odšteti dobrih 27 evrov. Vstopnice za slovenske navijače pa so bile oziroma so še dostopne prek uradnega slovenskega ponudnika, ki omogoča nakup kart v slovenskem sektorju, ki ga je sicer določil organizator tekmovanja.

Za drugo kategorijo vstopnic, torej tiste bližje parketu, je bilo treba odšteti 76 evrov, za tiste bolj oddaljene pa dobrih 50 evrov, a je ob tem treba omeniti, da vsaka vstopnica velja za ogled dveh obračunov v dnevu.

Foto: Sportal

Enako velja za ostala prizorišča. V Rigi je za obračune prvega dela v povprečju za najcenejše vstopnice treba odšteti 30 evrov, medtem ko je na Finskem v Tampereju za "najslabšo" vstopnico treba plačati 39 evrov. Najcenejšo vstopnico pa se da dobiti v ciprskem Limassolu, kjer si lahko želeno srečanje iz najbolj oddaljene kategorije od parketa ogledate že za dobrih 12 evrov.

Ob tem je vedno "vroča" debata tudi cena pijače in hrane v dvorani. Za štiri decilitre piva je v dvorani Spodek treba odšteti 20 zlotov oziroma 4,69 evra, za vodo približno 2,5 evra, gazirane brezalkoholne pijače pa stanejo slabe štiri evre. Cene pred dvorano so sicer malce nižje, še nižje pa v bližnji okolici sicer izredno mirnega, a hkrati tudi po naših ocenah gostoljubnega poljskega mesta.

Skupina D na letošnjem evropskem prvenstvu tekme igra v dvorani Spodek v Katovicah. Zgrajena je bila v letih 1964–1971, v zadnjih letih pa je gostila številne velike športne dogodke. Med drugim svetovno prvenstvo v moškem rokometu leta 2023, pa leta 2022 svetovno prvenstvo v odbojki, ko je Slovenija osvojila četrto mesto, pa leto pred tem tudi odbojkarsko evropsko prvenstvo, na katerem je slovenska reprezentanca osvojila srebro. Za potrebe EuroBasketa dvorana sprejme okoli devet tisoč gledalcev. Foto: Sportal

