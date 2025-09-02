Poseben fenomen letošnjega EuroBasketa #video

Naslednji nasprotnik Slovenije na letošnjem EuroBasketu bo danes ob 17. uri Islandija, ki še nima zmage na evropskih prvenstvih, a kljub temu nikakor ne gre za slabo reprezentanco, kar so na tem prvenstvu že dokazali. Hit prvenstva v Katovicah pa so zagotovo islandski navijači, ki se jih je na Poljskem zbralo okoli 2.500.

"Unikatno in neverjetno je, da je prišlo toliko ljudi z Islandije z namenom, da nas podprejo," je po ponedeljkovem treningu Islandije razlagal branilec Elvar Fridriksson. "To nam daje dodatno moč na igrišču. Kot verjetno veste, je Islandija res majhna država, tako da verjetno poznam 80 odstotkov teh ljudi (smeh, op. p.). Res je velika čast in neverjetno igrati pred svojo družino in navijači na takšnem velikem tekmovanju," je o zares veliki in bučni podpori islandskih navijačev dodal član poljske ekipe Anwil Wloclawek.

Islandski navijači so z gotovostjo največja atrakcija letošnjega dogajanja na EuroBasketu v Katovicah. Modri dresi in glasno navijanje so zdaj že kar zaščitni znak reprezentance s severa Evrope, ki sicer svoje reprezentance bučno podpira, kamorkoli se podajo. Tudi letos ni nič drugače. Še bolj je to neverjetno tudi iz razloga, da Islandija do zdaj na evropskih prvenstvih še nima zmage. To je njen tretji EuroBasket, nastopila je še v letih 2015 in 2017, a na prvo zmago še čaka. A nikakor ne gre za slabo ekipo, nasprotno, dober vtis so Islandci pustili tudi na tem turnirju, ko so bili na vsakih izmed treh srečanj do zdaj na dobri poti.

"Naša močnejša točka je naš hiter ritem igre, malce smo nepredvidljivi. Ne igramo ravno evropskega sloga košarke, bolj smo kaotični v napadu in včasih stvari premešamo, da na ta način nasprotnike malce vržemo iz igre. Če bomo imeli uspešen strelski dan, potem imamo več možnosti, ker na tem turnirju še nismo bili natančni pri metu," opozarja Fridriksson.

Na vseh treh obračunih blizu uspeha

Islandija je v Katovicah proti Izraelu izgubila 71:83, proti Belgiji, kjer je večji del tekme vodila, s 64:71 ter proti gostiteljici Poljski 75:84. Nobena reprezentanca na prvenstvu je še ni nadigrala. Gre sicer za ekipo s krajšo rotacijo, njena glavna značilnost je povezovanje igralcev na zunanjih položajih, Hermanssona in Fridrikssona, z njihovim visokim igralcem Hlinasonom, ki je s povprečjem dvojnega dvojčka (18 točk, 11,3 skoka) tudi najboljši posameznik ekipe na turnirju. "Tukaj bo tudi naša glavna naloga, da prerežemo popkovino med njimi," je že v ponedeljek opozoril pomočnik selektorja pri Sloveniji Luka Bassin.

Elvar Fridriksson Foto: FIBA

"Za nas je bilo to prvenstvo do zdaj pravi vrtiljak. Res smo se veselili tega turnirja, potem pa nam je praktično na vsaki tekmi do zdaj zmanjkalo res malo, da bi dosegli zgodovinsko prvo zmago za našo reprezentanco. Pomembno je, da zdaj razmišljamo samo o naslednji tekmi in ne o prejšnjih porazih. Ne smemo povesiti glav, ampak moramo nadaljevati kot do zdaj," je dodal košarkar Islandije, ki na tem prvenstvu v povprečju dosega 14,3 točke na srečanje.

Poseben čar igrati proti Sloveniji

Kot je poudaril 30-letni košarkar, se tekme s Slovenijo pri Islandiji še posebej veselijo. To bo peti medsebojni obračun teh dveh reprezentanc, vse štiri do zdaj je dobila Slovenija. "Veselim se igranja proti, po mojem mnenju, trenutno najboljšem košarkarju na svetu. Živimo za takšne trenutke. Za mnoge od nas je uresničitev sanj, da smo na istem parketu kot on, in ko stopiš na parket, skušaš narediti največ, kar lahko, ne glede na to, kdo je na drugi strani," je bil na trenutke kar malce brez besed Fridriksson.

Islandci imajo ves čas bučno podporo s tribun. Foto: Guliverimage

Nikakor to ne pomeni, da bo Islandija na tekmo prišla z belo zastavo. "Zdaj smo osredotočeni samo na tekmo s Slovenijo, za nas bo to velik izziv, ker je to res ena najboljših košarkarskih nacij na svetu. Dali bomo vse od sebe in videli, kam nas lahko to pripelje."

"Kot sem rekel, Slovenija je odlična ekipa z enim najboljših košarkarjev na svetu. Za nas bo to velika izkušnja in težka tekma, hkrati pa se veselimo igranja proti Dončiću in druščini. Priti z Islandije na tako velik košarkarski oder, da potem igraš proti zvezdnikom takšnega kova, kot je Luka, je res velik trenutek. Dali bomo vse od sebe, da dosežemo čim boljši izkupiček proti zares dobremu moštvu," je dodal islandski branilec.

EuroBasket 2025, tretji krog: Torek, 2. september:

17.00 Islandija - Slovenija Zasedba Islandije: Elvar Fridriksson (Anwil Wloclawek, Pol), Haukur Palsson (Alftanes, Isl), Hilmar Henningsson (Stjarnan, Isl), Jon Axel Gudmundsson (San Pablo Burgos, Špa), Kari Jonsson (Valur, Isl), Almar Atlason (Bradley Braves, NCAA), Martin Hermansson (ALBA Berlin, Nem), Orri Gunnarsson (Stjarnan, Isl), Styrmir Thrastarson (Belfius Mons-Hainaut, Bel), Sigtryggur Bjornsson (Tindastoll, Isl), Tryggvi Hlinason (Bilbao Basket, Špa), Aegir Steinarsson (Stjarnan, Isl).

Kdo se lahko po torkovih tekmah zavihti v osmino finala? Poljska se je že uvrstila v osmino finala,

Izrael bi se z zmago uvrstil v osmino finala.

Francija bi se uvrstila v osmino finala z zmago in če Slovenija ali Belgija izgubi.

Slovenija bi se uvrstila v osmino finala z zmago in če zmagata Izrael in Francija.

Belgija se v torek še ne more uvrstiti v osmino finala.

Islandija bi z morebitnim porazom proti Sloveniji že izgubila vse možnosti za napredovanje.

