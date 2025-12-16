Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Torek,
16. 12. 2025,
19.20

Osveženo pred

25 minut

OTP Banka Branik

Torek, 16. 12. 2025, 19.20

25 minut

Srednjeevropska liga

Ciprski Lemesos v petih nizih premagal Mariborčanke

Avtor:
STA

otp banka branik | Foto CEV

Foto: CEV

Odbojkarice OTP banke Branika so na domačem turnirju srednjeevropske lige morale priznati premoč ciprskemu Lemesosu, ki je zmagal s 3:2 (18, 24, -22, -16, 11). Mariborska ekipa se bo v četrtek ob 18. uri pred domačimi gledalci pomerila s črnogorsko Budućnostjo iz Podgorice.

Štajerke so na svoji tretji tekmi v tem tekmovanju doživele drugi poraz. Prva polovica uvodnega niza je minila v enakovredni predstavi, končnica pa je v celoti pripadla gostjam. V drugem nizu je sprva kazalo na zanesljivo zmago Lemesosa, ki si ji že priigral šest točk prednosti (20:14). Nato se je prebudila domača ekipa in izenačila na 21:21, po hudem boju pa nato klonila s 24:26.

Izbranke Žige Kosa so po izgubljenih uvodnih nizih strnile svoje vrste ter tretji in četrti niz dobile s 25:22 in 25:16, v odločilnem petem pa so bile bolj preudarne Ciprčanke, ki so slavile s 15:11. Pri Mariborčankah sta bili najučinkovitejši Iza Mlakar z 20 in Nika Jularić s 16 točkami.

Na vrhu razpredelnice je Mladost Zagreb z devetimi točkami. Lemesos je zbral osem, OTP banka Branik štiri, Hapoel Kfar Saba tri, Dinamo Zagreb in Budućnost pa sta brez njih.

OTP Banka Branik
