Avtorji:
Sportal, STA

Torek,
24. 2. 2026,
17.29

Teniški globus, 24. februar

Drugi in tretji nosilec Dubaja zanesljivo napredovala

Danil Medvedev | Danil Medvedev je napredoval v tretji krog turnirja v Dubaju. | Foto Reuters

Danil Medvedev je napredoval v tretji krog turnirja v Dubaju.

Foto: Reuters

Tretji nosilec turnirja Danil Medvedjev je v drugem krogu turnirja v Dubaju s 6:1, 6:3 premagal Kitajca Junchenga Shanga, drugi nosilec Aleksander Bublik pa je bil s 6:3, 6:4 boljši od Nemca Lennarda Struffa.

 ATP 500, Dubaj (2.807.301 evrov):

- 2. krog:
Danil Medvedjev (Rus/3) - Juncheng Shang (Kit) 6:1, 6:3;
Pablo Carreno Busta (Špa) - Denis Shapovalov (Kan) 6:2, 6:4;
Jenson Brooksby (ZDA) - Zizou Bergs (Bel) 6:3, 6:4;
Karen Hačanov (Rus/7) - Aleksander Ševčenko (Kaz) 6:7 (5), 6:2, 6:3;
Arthur Rinderknech (Fra) - Fabian Marozsan (Madž) 3:6, 6:3, 6:4;
Aleksander Bublik (Kaz/2) - Lennard Struff Jan (Nem) 6:3, 6:4;
Tallon Griekspoor (Niz) - Otto Virtanen (Fin) 6:3, 6:4.

Daniil Medvedjev tenis teniški globus
