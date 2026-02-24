Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Š. L.

Torek,
24. 2. 2026,
20.35

Liga prvakov, play-off za osmino finala (povratne tekme – torek)

Oblak eden od junakov Atletica, Norvežan zablestel s hat-trickom

Š. L.

Jan Oblak, Atletico Madrid

Jan Oblak je v prvem polčasu vpisal asistenco.

Foto: Guliverimage

Nogometaši Atletico Madrida na čelu z Janom Oblakom so si zagotovili napredovanje v osmino finala lige prvakov, potem ko so na domači tekmi s 4:1 premagali Club Brugge ter si s skupnim izidom 7:4 zagotovili mesto med najboljšimi 16 ekipami. Slovenski vratar se je izkazal z asistenco ob prvem golu španskega kluba, pod hat-trick se je podpisal Norvežan Alexander Sørloth. Zvečer bodo še tekme Bayer Leverkusen - Olympiakos (2:0), Inter - Bodö/Glimt (1:3) in Newcastle - Qarabag (6:1).

  • Play-off za osmino finala (prve tekme – toreksreda)

Torek, 24. februar

Jan Oblak
Jan Oblak o tem sanjal kot otrok, Uefa začinila presežek Slovenca

Atletico Madrid je na povratni tekmi uspel izkoristiti prednost domačega igrišča proti belgijskemu podprvaku Club Bruggeu in napredoval med najboljših 16, potem ko je po remiju na prvi tekmi, doma slavil s 4:1. Jan Oblak je ob svojem 103. nastopu v ligi prvakov zablestel z asistenco ter s fantastično obrambo ob zaključku prvega polčasa, glavno ime Atletov pa je bil s hat-trickom Alexander Sørloth.

Za španski klub se je že začelo odlično, saj so v 23. minuti povedli z 1:0. Oblak je z odlično podajo zaposlil rlotha na drugi strani igrišča. Ta je žogo sprejel na robu kazenskega prostora, nato pa sprožil strel proti vratom Simona Mignoleta, ki je ob branjenju nerodno posredoval, žoga ga je preskočila in na koncu na veselje Atletov pristala v mreži. A v 36. minuti so gostje vrnili udarec. Po podaji s kota je žogo za hrbet Oblaka pospravil Johnny Cardoso. V 38. minuti je bilo znova vroče, iz neposredne bližine se je sam pred Oblakom znašel Hugo Vetlesen, ki je poskusil z glavo, a se je s sijajnim posredovanjem izkazal Oblak.

Alexander Sørloth je za Atletico dosegel tri zadetke.

V 48. minuti je sledilo novo veselje Atletica. Odbito žogo je s strelom iz roba kazenskega prostora v levi spodnji kot vrat gostov spravil Johnny Cardoso. Atletico je nato v 78. minuti zadel še tretjič, v polno je še drugič na tekmi merilrloth, ki je za piko na i v 87. minuti zadel še tretjič na srečanju in postavil končni izid 4:1.

Zvečer še tri tekme

Bodo/Glimt prihaja v Milano po novo presenečenje.

Dodatno težavo povzroča Interju poškodba Lautara Martineza. Argentinec bo izpustil dvoboj zaradi poškodbe mečne mišice.

V Newcastlu velja pričakovati novo zmago srak proti Qarabagu, ki mu je Anthony Gordon prejšnji teden zabil kar štiri zadetke in s tem ponovil rekordni dosežek Josipa Iličića iz leta 2020. Srake so zmagale s 6:1, zato velja pričakovati, da bodo danes nekoliko skoparile z močmi. Bayer bo v Leverkusnu branil prednost proti Olympiakosu (2:0).

Neposredno v osmino finala se je uvrstilo osem najboljših klubov ligaškega dela. To so Arsenal, Barcelona, Bayern München, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Sporting in Tottenham. Žreb osmine finala bo 27. februarja.

Liga prvakov, kvalifikacije za osmino finala (povratne tekme):

Torek, 24. februar

Sreda, 25. februar

Lestvica (ligaški del):

Najboljši strelci:

13 – Mbappe (Real)
10 – Gordon (Newcastle)
8 – Kane (Bayern)
7 – Haaland (Man City)
6 – Martinelli (Arsenal), Osimhen (Galatasaray)
5 – Balogun (Monaco), Barnes (Newcastle), Fermin (Barcelona), Guruzeta (Atl. Bilbao), Rashford (Barcelona), Vitinha (PSG) 

Gianluca Prestianni
Benfica oslabljena, Argentincu kazen zaradi rasizma
Vinicius
Brazilska zveza od Uefe in Fife zahteva ostre kazni v primeru Vinicius
Barcelona : Levante, Lamine Yamal, Marc Bernal
Barcelona po Realovem spodrsljaju znova na vrhu lige

Qarabag Newcastle Bodo/Glimt Inter Olympiacos Bayer Leverkusen Club Brugge Jan Oblak Atletico Madrid UEFA liga prvakov
