V strmoglavljenju vojaškega helikopterja v Iranu štirje mrtvi

V osrednji iranski provinci Isfahan je danes na tržnico strmoglavil vojaški helikopter iranskih zračnih sil. Po poročanju iranskih medijev so pri tem umrli štirje ljudje.

V strmoglavljenju sta umrla pilot in kopilot ter dva prodajalca sadja na tržnici, poročanje iranske tiskovne agencije IRNA povzema francoska AFP. Glede na prve navedbe pristojnih je do nesreče v osrednjem Iranu prišlo zaradi tehnične okvare.

V Iranu, ki je deležen ostrih mednarodnih sankcij, se je v zadnjih letih zgodilo več letalskih nesreč. Pristojni poročajo o težavah pri pridobivanju rezervnih delov, da bi ohranili starajočo letalsko floto v zraku, navaja AFP.

V četrtek je denimo med vajami v zahodni provinci Hamedan v strmoglavljenju vojaškega letala umrl eden od dveh pilotov na krovu, je poročala iranska državna televizija.