Avtorji:
A. P. K., STA

Ponedeljek,
23. 2. 2026,
V Peruju v strmoglavljenju helikopterja 15 mrtvih

V strmoglavljenju vojaškega helikopterja v perujski regiji Arequipa je v nedeljo umrlo 15 ljudi, med njimi tudi sedem mladoletnikov, so danes sporočile perujske zračne sile. Radijsko zvezo s helikopterjem so izgubili v nedeljo popoldan, po obsežni iskalni akciji pa so danes našli trupla umrlih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Reševalci so potrdili smrti štirih članov posadke (...) kot tudi 11 potnikov, ki so bili na krovu," so v izjavi sporočile perujske zračne sile. Med žrtvami je bilo sedem mladoletnikov, najmlajši je bil star komaj tri leta.

Nesreča se je zgodila, medtem ko so s helikopterjem reševali žrtve poplav, ki so v Arequipi na jugu Peruja povzročile veliko škodo. Kaj je bil vzrok, da je helikopter strmoglavil, AFP ne poroča.

