Iran v primeru ameriškega napada zagovarja pravico do samoobrambe

Iranski zunanji minister Abas Aragči je danes poudaril pravico Teherana, da se odzove na kakršen koli ameriški napad. "Če nas ZDA napadejo, imamo vso pravico, da se branimo," je dejal v intervjuju za ameriško televizijsko mrežo CBS. Obenem je namignil, da so prihodnji teden možni novi pogovori z ameriško delegacijo v Švici.

Če bomo soočeni z "dejanjem agresije", bo vsak odgovor "upravičen in legitimen", je poudaril. "Naše rakete ne morejo doseči ameriških tal. Zato moramo očitno najti drugo rešitev (...) in udariti ameriško oporišče v regiji," je dodal.

Obenem je izrazil prepričanje, da obstaja "dobra možnost" za rešitev spora z Washingtonom po diplomatski poti. Pričakuje, da se bodo pogovori z ZDA nadaljevali kmalu, verjetno v četrtek, povzema francoska tiskovna agencija AFP.

Iran razvil obrambni in odzivni načrt

Ameriški medij Axios, ki se sklicuje na neimenovane ameriške uradnike, je danes poročal, da so ZDA pripravljene na nov krog pogovorov z Iranom v petek v Ženevi, če bodo v naslednjih 48 urah prejele podroben iranski predlog sporazuma. Dodali so, da je sedanji diplomatski pritisk verjetno zadnja priložnost, ki jo bo dal ameriški predsednik Donald Trump Iranu pred začetkom obsežne ameriško-izraelske vojaške operacije, katere tarča bi lahko bil iranski vrhovni voditelj Ali Hamenej, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Kot danes poroča časnik New York Times, Iran kljub pogajanjem verjame, da je ameriški vojaški napad "neizogiben in neizbežen". Iran je razvil obrambni in odzivni načrt, z balističnimi raketami, ki so že nameščene na njegovi zahodni meji z Irakom in vzdolž južne obale v Perzijskem zalivu, poročanje časnika, ki se sklicuje na več virov iranske revolucionarne garde, povzema italijanska tiskovna agencija Ansa.

Po teh navedbah bi bile rakete "sposobne zadeti Izrael" in doseči ameriške baze v regiji. Poleg tega naj bi iranski vrhovni voditelj Ali Hamenej izdal vrsto ukazov za organizacijo notranje linije nasledstva v primeru napada na režim s "štirimi ravnmi nasledstva" za vsak višji vojaški in vladni položaj. Razmišlja se tudi o scenariju, v katerem bi bil sam ubit, povzema Ansa.