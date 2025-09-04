Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Vlada naklonjena eurobasketu v Ljubljani leta 2029

EuroBasket slovenska košarkarska reprezentanca | Foto FIBA

Foto: FIBA

Ministrski zbor je podprl organizacijo evropskega prvenstva v košarki, katerega soorganizatorica bo leta 2029 Slovenija. Prvenstvo bo potekalo tudi v Estoniji, Grčiji in Španiji. Organizacija takšnega prvenstva predstavlja precejšen finančni zalogaj, o čemer bo odločal državni zbor s sprejetjem posebnega zakona.

Košarkarska zveza Slovenije (KZS) je pridobila pravico za organizacijo ene skupine rednega dela eurobasketa 2029 za moške v Ljubljani. Tekme v Sloveniji bi potekale v Areni Stožice v Ljubljani.

Za izvedbo prireditve mora slovenska zveza plačati pristojbino mednarodni košarkarski zvezi Fiba Europe, ki vključuje medijske pravice, TV-produkcijo in druge stroške. Ker višina pristojbine in organizacijskih stroškov presega finančne zmožnosti KZS, so vladi predlagali, da tekmovanje sofinancira v višini 3.775.000 evrov.

"Trenutno veljavna zakonodaja takšnega sofinanciranja ne omogoča, zato vlada predlaga sprejem posebnega zakona, ki bo omogočil sofinanciranje eurobasketa 2029," je vlada zapisala v izjavi za javnost po seji.

Vlada je danes določila besedilo predloga zakona o sofinanciranju organizacije evropskega prvenstva v košarki 2029 za moške v Ljubljani in ga je poslala v obravnavo državnemu zboru.

Stožice | Foto: Matic Prevc/STA Foto: Matic Prevc/STA

Resornemu ministrstvu za gospodarstvo, turizem in šport pa je ob tem naložila, da najkasneje do leta 2027 pripravi predlog predpisa o sistemski ureditvi sofinanciranja velikih mednarodnih športnih prireditev.

Velike mednarodne športne prireditve se sicer sofinancirajo skladno z letnim programom športa na državni ravni, pri čemer je predpogoj soglasje vlade. Vlada je že izdala soglasje za vložitev kandidature in morebitno sofinanciranje turnirja, ki bo čez štiri leta.

"Organizacija takšne prireditve je v javnem interesu, saj bo prispevala k popularizaciji in promociji športa ter spodbudila gospodarstvo in turizem v Sloveniji," so ob tem zapisali v izjavi za javnost po seji vlade.

