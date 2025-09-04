Cedevita Olimpija in Lovro Gnjidić vsak svojo pot

Lovro Gnjidić, ki je ob igranju košarke odraščal v Ciboni, se je Cedeviti Olimpiji pridružil leta 2022. V času, ki ga je preživel v Ljubljani, je bil v sezoni 2023/24 posojen v Split in Mego MIS, v sezoni 2024/25 pa je bil v drugi polovici sezone posojen v Palencio.

V Evropskem pokalu je v sezoni 2024/25 v dresu Cedevite Olimpije odigral tri tekme in v povprečju dosegal 1,3 točke ter 0,7 asistence na tekmo, v regionalni ligi pa je zaigral na devetih tekmah in v 5,6 minute, ki jih je preživel na parketu, dosegal 1,3 točke in 0,6 skoka na tekmo. Za Palencio je v sezoni 2024/25 zaigral na sedmih tekmah druge španske lige, dosegal pa 3,0 točke in 2,6 skoka na tekmo, so še zapisali pri Cedeviti Olimpiji.