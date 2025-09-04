Četrtek, 4. 9. 2025, 14.31
Cedevita Olimpija in Lovro Gnjidić vsak svojo pot
Košarkarski klub Cedevita Olimpija in hrvaški organizator igre Lovro Gnjidić sta se dogovorila za sporazumno prekinitev pogodbe.
Lovro Gnjidić, ki je ob igranju košarke odraščal v Ciboni, se je Cedeviti Olimpiji pridružil leta 2022. V času, ki ga je preživel v Ljubljani, je bil v sezoni 2023/24 posojen v Split in Mego MIS, v sezoni 2024/25 pa je bil v drugi polovici sezone posojen v Palencio.
V Evropskem pokalu je v sezoni 2024/25 v dresu Cedevite Olimpije odigral tri tekme in v povprečju dosegal 1,3 točke ter 0,7 asistence na tekmo, v regionalni ligi pa je zaigral na devetih tekmah in v 5,6 minute, ki jih je preživel na parketu, dosegal 1,3 točke in 0,6 skoka na tekmo. Za Palencio je v sezoni 2024/25 zaigral na sedmih tekmah druge španske lige, dosegal pa 3,0 točke in 2,6 skoka na tekmo, so še zapisali pri Cedeviti Olimpiji.