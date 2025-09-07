V živo: Gruzijci grenijo življenje Francozom, vse bližje tekma Slovenije

V nedeljo bodo v Rigi znani še zadnji četrtfinalisti evropskega košarkarskega prvenstva. Bo med njimi tudi slovenska košarkarska reprezentanca, ki se bo pomerila proti Italiji? Tekma je na sporedu ob 17.30. V prvem obračunu dneva so se v četrtfinale uvrstili Poljaki, ki so premagali Bosno in Hercegovino.

Nedelja, 7. september:

Slovenija je po treh zmagah proti Belgiji, Islandiji in Izraelu v Latvijo prišla kot tretja reprezentanca iz Katovic, Italija pa se je z nizom štirih zmag s Cipra preselila na sever. V skupinskem delu je izgubila le uvodni dvoboj z Grčijo. Slovenija na evropskih prvenstvih z Italijo še ni izgubila. Dobila je vse tri dvoboje, leta 2013 v Stožicah, 2007 v Alicanteju in 2003 v Luleji.

"Pregledali smo vse te tekme." Foto: FIBA Zelo zanimivo bo tudi videti, kako in s kakšnimi obrambnimi zamislicami se bo tekmec spravil nad Luko Dončića. "Pregledali smo vse te tekme, poskušali smo se orientirati tudi na tisto zadnjo tekmo na svetovnem prvenstvu, ko so bili v zelo podobni zasedbi z istim trenerjem proti Luki, tako da bomo videli, ali se ga bodo lotili na kakšen drugačen način. Res pa je, da vsaka ekipa poskuša nekaj, na kar se moramo prilagoditi, a ko imamo Luko, imamo kar nekaj orožij v napadu," je prepričan Aleksander Sekulić.

Italijani bodo poskušali uživati

"Slovenijo res spoštujem in zelo bo težko. A gre za košarkarsko tekmo, poizkušali bomo uživati. Potrudili se bomo po najboljših močeh. Ni nas strah, a tekmeca zelo spoštujemo," pa je pred tekmo poudaril italijanski selektor Gianmarco Pozzecco. Zmagovalec tega obračuna se bo v četrtfinalu pomeril z Nemčijo.

Poljska je na uvodni tekmi premagala Slovenijo. Kako bodo igrali proti Bosni in Hercegovini. Foto: Reuters

Mateusz Ponitka je bil najboljši košarkar pri Poljakih. Foto: Guliverimage

Prvi sta na parket stopili reprezentanci Poljske ter Bosna in Hercegovina. Tekma je bila zelo izenačena, a na koncu je Bosni in Hercegovini zmanjkalo nekaj moči, tako da so se Poljaki zasluženo veselili uvrstitve v četrtfinale. Tekma se je končala z izidom 80:72

Bosna in Hercegovina je tekmo zelo dobro začela, potem ko je naredila delni izid 13:2. Pozneje se je Poljska vrnila in ob polčasu zaostajala le še za štiri točke (44:40). V tretji četrtini so bosanski košarkarji znova pobegnili na 55:47, nato pa dovolili Poljakom, da so razigrali. S tem jim je uspel preobrat in delni izid 10:1. Takrat so Poljaki sploh prvič na tekmi povedli (57:56), ob koncu tretje četrtine pa so imeli prednost 62:61. V odločilnih minutah so Poljaki stopili na plin in zasluženo dobili tekmo.

Kapetan Poljske Mateusz Ponitka je bil najboljši igralec ekipe, potem ko je dosegel 19 točk, 9 skokov in 3 ukradene žoge. Pri Bosni in Hercegovini je najbolj blestel Jusuf Nurkić, ki je dosegel 20 točk. John Roberson je prispeval 19 točk, a se je v zaključku tekme poškodoval, kar je bila velika izguba za bosanske košarkarje.

Poljake v četrtfinalu čakajo Turki, ki so v soboto v napeti tekmi premagali Švedsko.

Zvečer bosta igrala Grčija in Izrael

Francija, ki je skupinski del končala na vrhu skupine D, se bo srečala z Gruzijo. Mladi francoska ekipa navdušuje s hitrostjo in energijo, a Gruzija je ekipa, ki zna presenetiti.

Zelo zanimiv bo tudi obračun med Grčijo in Izraelom. Grčija, kjer igra Giannis Antetokounmpo, je zmagala v skupini C, Izrael pa je pod vodstvom Denija Avdije pokazal že zelo dobro igro.

