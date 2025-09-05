Odlična ponudba za tablični računalnik Huawei MatePad 11.5 s tipkovnico in pisalom

Povsem novi tablični računalnik Huawei MatePad 11.5 je po privlačni ceni 399 evrov že na voljo v lokalnih trgovinah. Opremljen z zaslonom PaperMatte, pametno tipkovnico ter aplikacijama Huawei Notes in GoPaint je popoln spremljevalec študentov in mladih profesionalcev.

Huawei je novi tablični računalnik zasnoval, da bi s pionirskimi zmogljivostmi pametnega pisarniškega dela in digitalnega ustvarjanja obogatil življenje mladih. V ospredju tega je inovativni zaslon PaperMatte s privlačno izkušnjo uporabe elektronskega pisala in širokim naborom pametnih funkcij za dvig produktivnosti.

Privlačen zaslon, ki ne utruja oči

Tokrat se je prvič zgodilo, da je najsodobnejša optična tehnologija zaslonov, ki so bili prej omejeni na tablične računalnike višjega cenovnega razreda, z modelom MatePad 11.5 dostopna širšemu krogu potrošnikov.

Izjemni zaslon PaperMatte kombinira tehniko jedkanja s tankim nanometrskim optičnim premazom. S postopkom jedkanja gravirajo posebne teksture na površino zaslona, ki reproducirajo videz in občutek pisanja na papir. Za odlično čitljivost tudi na neposredni sončni svetlobi in v osvetljenih pisarnah pa poskrbi protiodbojna plast. Zadnji kamenček v mozaiku izjemno brezhibnega pisanja na zaslon doda elektronsko pisalo tretje generacije M-Pencil. Vključene so še številne funkcije, ki preprečujejo obremenjevanje oči, kot sta krožna polarizacija in samodejno prilagajanje osvetlitve.

Foto: Huawei

Bogat nabor funkcij

Huawei MatePad 11.5 ponuja visoko raven mobilne produktivnosti in zmogljivosti za digitalno ustvarjanje ter lahkotno delo s preglednicami, predstavitvami in velikimi dokumenti, kjer pride do izraza snemljiva tipkovnica. Funkcije, kot sta denimo plavajoča okna (Floating Multi-Window) in super naprava (Super Device), omogočajo preprosto večopravilnost in nemoteno preklapljanje med nalogami. Beležka Huawei Notes ponuja številne nove funkcije, kot so izboljšano razumevanje pisave z roko, stilski čopiči in knjižnica orodij, ki na nove in zanimive načine izboljšujejo digitalno beleženje. Nič manj pomembna ni niti GoPaint ekskluzivna aplikacija Huaweia za risanje, ki je prvič na voljo na cenovno dostopnem tabličnem računalniku.

Foto: Huawei

Vedno več aplikacij

V uradni trgovini z aplikacijami AppGallery, ki je med prvimi tremi največjimi na svetu, je na voljo vse več aplikacij. Ob tem zagotavlja varnost, ki jo potrjujejo varnostni certifikati, in ponuja preprost dostop do aplikacij iz vseh naprav podjetja Huawei, ki izpolnjujejo potrebe in omogočajo izkušnje v vseh primerih rabe.

Foto: Huawei

Boljši na vseh področjih

Huawei MatePad 11.5 ima zmogljivo strojno opremo in programsko okolje, vključno z ogromno baterijo s kapaciteto 10.100 miliamperskih ur. Ta omogoča neverjetnih 14 ur predvajanja videoposnetkov iz lokalnega pomnilnika in podpira hitro polnjenje Huawei SuperCharge z močjo 40 vatov. Prav tako ni odveč podatek, da je sistem hlajenja za 25 odstotkov učinkovitejši od predhodnega modela, kar bo prišlo do izraza med intenzivnim delom in večopravilnostjo. Medtem pa za privlačno zvočno izkušnjo poskrbijo štirje zvočniki in algoritem Histen 9.0.

Cena in dostopnost Tablični računalnik Huawei MatePad 11.5 je v kompletu s tipkovnico že na voljo na običajnih prodajnih kanalih po priporočeni ceni 399 evrov. V primeru, da se zanj odločite do konca oktobra, brezplačno prejmete še elektronsko pisalo M-Pencil. Priporočena cena zanj sicer znaša 99 evrov. Začetek prodaje tabličnega računalnika MatePad 11.5 je le uvod v razburljivo jesen. Huawei sredi meseca namreč načrtuje odmevno predstavitev novih izdelkov v Parizu. Med drugim bodo predstavili pametne ure Huawei Watch GT 6 s zmogljivostmi, ki bodo navdušile zagovornike zahtevnih aktivnosti na prostem.



Foto: Huawei

Naročnik oglasnega sporočila je HUAWEI.