Ministrstvo pripravlja ukrepe za optimizacijo gradnje nove infekcijske klinike

Gradnja prizidka ljubljanske infekcijske klinike se je po zamudah začela 1. julija. Ker je projekt sofinanciran iz evropskih sredstev, ga morajo dokončati do konca avgusta 2026. Na ministrstvu za zdravje bodo skušali kratek rok ujeti s pripravo ukrepov za optimizacijo izvedbe del, so pojasnili za STA.

Izvajalca Kolektor Koling in CGP sta dela po dodatku k pogodbi začela 22. aprila, ob tem sta začela tudi posamezna dela iz osnovne pogodbe. Tako na gradbišču po navedbah ministrstva izvajajo izgradnjo začasnih dostopov do objekta, v kateri je klinični oddelek za gastroenterologijo, ter tudi ureditev gradbišča, rušitev objekta laboratorija, različna odstranjevalna dela na zunanjih površinah na vzhodnem delu gradbišča, izkop gradbene jame za izvedbo varovanja gradbene jame in varovanje gradbene jame.

Dela po osnovni pogodbi in s tem torej gradnjo prizidka k ljubljanski infekcijski kliniki so začeli 1. julija. V okviru načrta za okrevanje in odpornost morajo vse mejnike, cilje in aktivnosti, vezane na načrt, zaključiti do 31. avgusta 2026. Do takrat mora biti nova infekcijska klinika torej operativna, so pojasnili na ministrstvu.

"Na ministrstvu se zavedamo kratkih rokov izvedbe in zahtevnosti izvedbe projekta, zato smo pristopili k pripravi ukrepov za optimizacijo izvedbe del," so poudarili. Na projektu so sklenjene pogodbe za svetovalni inženiring in supernadzor. Skupaj z izvajalcem so identificirali možne ukrepe optimizacije procesov, ki bodo zagotavljali izvedbo projekta v okviru doseganja mejnikov, so napovedali. Kakšni konkretno bodo ukrepi, niso pojasnili.

Vrednost naložbe znaša 95,5 milijona evrov

Ministrstvo za zdravje, Univerzitetni klinični center (UKC) Ljubljana ter izvajalca Kolektor Koling in CGP so v začetku letošnjega leta podpisali pogodbo za prvo fazo dograditve infekcijske klinike UKC Ljubljana. Vrednost naložbe je 95,5 milijona evrov. Sofinancirana bo z nepovratnimi evropskimi sredstvi iz načrta za okrevanje in odpornost v višini 70 milijonov evrov.

Začetek del so sprva predvidevali za marec. V UKC Ljubljana so že februarja opozorili, da bi črpanje evropskih sredstev lahko ogrozila zamik časovnice in nepravočasna izvedba projekta.

Kot so takrat pojasnili v UKC, so med drugim zamujali pri gradnji novega povezovalnega tunela do glavne stavbe UKC Ljubljana za prevoz bolnikov in hrane. Zamujala je tudi izvedba postavitve transformatorske postaje na gastroenterološki kliniki, kar so morali končati pred začetkom gradnje prizidka.