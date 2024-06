Pred začetkom gradnje bodo preselili urgentne ambulante za odrasle in otroke

Predstojnik infekcijske klinike Matjaž Jereb je v ponedeljek napovedal, da bodo urgentno odraslo in urgentno otroško ambulanto s klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja preselili v nekdanji objekt ZVD, ki je bil obnovljen v času covida-19. "Gre za v bistvu relativno nove prostore, ki so v primerjavi z našo sedanjo urgentno ambulanto modernejši in omogočajo sočasno obravnavo večjega števila bolnikov," je dejal v izjavi za medije.

Objekt se nahaja za pediatrično kliniko, vhod za paciente z infekcijskimi boleznimi pa bo s Korytkove ulice. Ambulanti bosta na novi lokaciji predvidoma začeli delovati ob 12. uri, so pojasnili v UKC Ljubljana.

V objektu bo skupaj 12 postelj za odrasle in otroke

V objektu bo skupaj 12 postelj za odrasle in otroke. Kot je dejal Jereb, gre za postelje, na katerih bolnika opazujejo, ali potrebuje bolnišnično obravnavo ali ne. "V kolikor potrebuje bolnišnično obravnavo, ga bomo napotili za sprejem na infekcijsko kliniko, v tem trenutku še na staro lokacijo na Japljevo ulico 2, čez dober teden pa na Vrazov trg," je dejal. Na dan sicer sprejmejo nekaj več kot 20 bolnikov, in sicer več otrok kot odraslih.

Jereb je opozoril, da bodo imeli tudi v novih prostorih težave s pretočnostjo sistema, saj je dotok bolnikov z akutnimi okužbami "relativno visok". "Dnevno v povprečju pregledamo 50 bolnikov, na drugi strani smo omejeni pri številu razpoložljivih akutnih postelj, na katere lahko bolnike, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo, tudi sprejmemo," je dodal. Ob posteljah pa primanjkuje tudi negovalnega in administrativnega kadra ter pediatrov.

Infekcijsko kliniko bodo preselili v celoti

Današnja selitev je druga od teh, saj bodo infekcijsko kliniko preselili v celoti. Bolnike enote intenzivne terapije so v začetku aprila že preselili v namensko urejene prostore diagnostično-terapevtskega servisa znotraj glavne stavbe UKC. Čez približno teden dni bodo v negovalno bolnišnico na Vrazovem trgu preselili tudi bolnišnično dejavnost. Kot doslej pa bodo delovale specialistične ambulante na Poljanskem nasipu. Doslej so imeli na infekcijski kliniki okoli 70 postelj, na Vrazovem trgu pa jih bo okoli 60.

"Razmere, v katerih v tem trenutku delujemo, niso ustrezne in nujno potrebujemo nove prostore. Ti koraki so vsekakor pozitivni in verjamem, da gremo pravi smeri," je povedal Jereb. Dodal je, da bodo v procesu gradnje uspeli loviti vse postavljene roke in da bodo v prihodnjih dveh letih pridobili nove, moderne prostore.

Na infekcijski kliniki se sicer bojijo zimskih mesecev, ko poraste število bolnikov z respiratornimi okužbami. O morebitnih rešitvah že razmišljajo.