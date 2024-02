Celjska urgenca poka po šivih

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V izrazitem porastu so okužbe z virusom gripe, koronavirusom in respiratornim sincicijskim virusom, ob tem pa imajo mnogi bolniki še pljučnico.

Na ljubljanski internistični prvi pomoči in v Urgentnem centru Celje imajo zaradi epidemije nalezljivih bolezni in več poškodb težave s prezasedenostjo kapacitet. Celjska bolnišnica je zato akutne bolnike Savinjske regije pozvala, da zdravniško pomoč najprej poiščejo v regijskih zdravstvenih domovih.

Kot so danes sporočili iz celjske bolnišnice, v zadnjih treh tednih število obravnav v enoti za hitre preglede presega 130 dnevno, v enoti za bolezni pa 50 na dan, k temu je treba prišteti še več kot 30 infektoloških bolnikov, ki iščejo pomoč v tej enoti.

Kljub drugačnim potrebam kadrovsko pomanjkanje ne dovoljuje dveh dežurnih infektologov, kar še povečuje stisko zdravnikov in medicinskih sester v času medicinskega izrednega dogodka. Po napovedih epidemiologov naj bi vrh epidemije dosegli v naslednjih desetih dneh. Na infekcijskem oddelku je zasedenost postelj dnevno več kot stoodstotna, enake razmere z zasilnimi ležišči so tudi na internističnih oddelkih, so pojasnili.

Celotna celjska bolnišnica ima trenutno 60 od skupno 622 postelj zasedenih s starejšimi bolniki, ki so hospitalno zdravljenje že končali, a jih v domove za starejše, druge negovalne inštitucije ali na njihov dom ne sprejmejo.

Poudarili so, da neposredno spadajo v bolnišnico le urgentni bolniki, vsi preostali spadajo najprej na primarno raven. S spoštovanjem tega reda bodo omogočili znosen pritisk v urgentnem centru, ki se duši z množico neurgentnih bolnikov in s tem ogroža varno obravnavo, so pozvali v celjski bolnišnici.

Bolniki tudi na hodnikih

O prezasedenosti pa poročajo tudi z Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Po poročanju POP TV so vsi internistični oddelki že zapolnjeni, več kot 50 bolnikov je obstalo na prvi pomoči, tudi na hodniku. V izrazitem porastu so namreč okužbe z virusom gripe, koronavirusom in respiratornim sincicijskim virusom, ob tem pa imajo mnogi bolniki še pljučnico. Težave imajo zato tudi na infekcijski kliniki, kjer jim je ta konec tedna celo zmanjkalo priključkov za kisik.

Ljubljanska infektologinja Mateja Logar je povedala, da so starejši, kronični bolniki s covid-19, gripo, pljučnico ali omenjenim virusom nemočni v posteljah ostali kar na hodnikih internistične prve pomoči in infekcijske klinike.

"Namesto da bi bili v intimi bolniške sobe, jih – ker so te že zasedene – zdravijo kar ob avtomatih za kavo. Sprejmemo lahko toliko bolnikov, kolikor jih odpustimo. Nimamo prostih postelj. Postelje so ves čas zasedene, zato vedno nekaj bolnikov ostaja na hodniku, kjer čakajo na prosto posteljo," je v ponedeljek poročal POP TV. V UKC Ljubljana so danes za STA pojasnili, da se razmere še niso umirile.