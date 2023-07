Pozivi k izgradnji nove infekcijske klinike v Mariboru: "Krvavo potrebujemo novo stavbo"

Predstavniki Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor in Zdravniške zbornice Slovenije so danes opozorili na nujnost izgradnje nove infekcijske klinike v Mariboru. Poudarili so, da je stavba, v kateri je trenutno oddelek, stara že sto let in ni kos sodobnim izzivom.

Namestnica strokovne direktorice UKC Maribor Maja Ravnik je v izjavi za javnost ob obisku podpredsednika Zdravniške zbornice Slovenije Boštjana Kersniča spomnila, da je stavba oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja stara že sto let in je danes skoraj enaka kot ob izgradnji, medtem pa je razvoj medicine "šel s svetlobno hitrostjo naprej".

Kot je dejala, delajo vse, kar je v njihovi moči, da zagotavljajo ustrezno oskrbo bolnikov, a imajo ob tem velike prostorske omejitve. "V te muzealske okvirje tlačimo najnovejša spoznanja in najnovejše metode zdravljenja. Pri tem smo še uspešni, a ne zmoremo več. Okviri enostavno ne zadoščajo. Investicija je nujna, že včeraj je bilo prepozno, zato iskreno upamo, da se bo ta stavba v roku dveh let, kot je predvideno, popolnoma drugače svetila," je dejala.

Obstoječa stavba ne zadošča potrebam in standardom

Obstoječa stavba po besedah namestnice predstojnice oddelka za infekcijske bolezni in vročinska stanja Nine Gorišek Miksić že dolgo ne zadošča potrebam in standardom. "V stavbi ne moremo več zagotoviti zadosti varne in kakovostne, kaj šele dostojne obravnave bolnikov," je dejala.

Pojasnila je, da so bolniki nameščeni v večposteljnih sobah in ker vse nimajo lastnih sanitarij, morajo ob postelje nameščati sobna stranišča. Večkrat se zgodi, da so v sobi nameščeni bolniki različnih spolov ali pa da bolnika večkrat selijo, da preprečijo prenos okužb. Covid-19 je zadeve dodatno poslabšal, saj so bile potrebne dodatne prilagoditve. "Leta 2050 bo več bolnikov umrlo zaradi okužb z večkratno odpornimi bakterijami kot zaradi raka, zato je zagotovitev ustreznih prostorskih namestitev nujna," je poudarila.

Podpredsednik zdravniške zbornice si je ogledal prostore infekcijskega oddelka

Njihova enota za intenzivno terapijo, ki so jo vzpostavili po covidu, je v stavbi oddelka za psihiatrijo skoraj pol kilometra stran, kar še dodatno otežuje delo. "Ljudem, ki so se odločili za to pot, smo obljubili, da bomo leta 2026 delovali v novih prostorih. Srčno upam, da bomo to obljubo lahko držali," je povedala vodja te enote Alenka Strdin Košir.

Podpredsednik zdravniške zbornice Kersnič, ki si je danes ogledal prostore infekcijskega oddelka, se strinja, da je nujno treba zgraditi novo kliniko. "Zdravniki ne bomo več tiho. Bolnike moramo postaviti na prvo mesto in začeti skrbeti tudi za kritično infrastrukturo," je dejal.

"Iz lekcije, ki smo jo doživeli v krizi covida, se moramo naučiti, da potrebujemo kritično infrastrukturo, ki bo zagotavljala, da bomo imeli variabilni del, ki nam bo omogočil, da bomo lahko odgovorili na nepričakovane izzive. Infektološka zgodba še zdaleč ni končana, novi virusi nastajajo in mutirajo, potrebujemo infekcijske klinike po vsej državi," je poudaril.

"Krvavo potrebujemo novo stavbo"

Vlada je umaknila projekt izgradnje nove infekcijske klinike v Mariboru iz načrta za okrevanje in odpornost. Po navedbah ministrstva za zdravje so se za preusmeritev teh sredstev v izgradnjo ljubljanske medicinske fakultete odločili zato, ker se je pri mariborskem projektu pojavilo tveganje, da terminski načrt ne bi bil dosežen in bi na ta način izgubili evropski denar. Sredstva za gradnjo mariborske infekcijske klinike bodo zagotovili iz proračuna, zato projekt teče v skladu s terminskim načrtom, so dodali.

Zaposleni na infekcijskem oddelku so to novico sprejeli z razočaranjem. Nina Gorišek Miksić je danes povedala, da so bili sami že od vsega začetka vključeni v projektiranje nove infekcijske klinike in po njenem vedenju je vse teklo v skladu z zastavljenim časovnim načrtom. "Nismo pridelali kakšnih zamud, saj se zavedamo, da krvavo potrebujemo novo stavbo," je dejala.