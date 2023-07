Državna revizijska komisija zavrnila zahtevek za revizijo za rentgenske naprave

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo javnega naročila Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana za nakup sedmih diagnostičnih naprav, ki ga je vložilo podjetje GH Holding, so sporočili iz revizijske komisije. GH Holding je UKC očital pripravo razpisne dokumentacije na način, da daje prednost enemu dobavitelju.

Državna revizijska komisija je ugotovila, da je naročnik, torej UKC Ljubljana, v postopku pravnega varstva izkazal obstoj utemeljenih in objektivno opravičljivih razlogov, povezanih s predmetom javnega naročila, zaradi katerih zahteva rentgenski aparat s stenskim stativom, ki ima vgrajen fiksen detektor, in ne dopušča, da bi ponudniki ponudili aparat, ki ima v stenskem stativu nameščen prenosen detektor.

Naročnik je pri oblikovanju spornih zahtev po ugotovitvah revizijske komisije upošteval razlike v tehničnih rešitvah fiksnih in prenosnih detektorjev iz razloga tekočega in zanesljivega izvajanja rentgenskih preiskav in z namenom zmanjšanja tveganj časovnih zastojev pri izvajanju preiskav, pa tudi z namenom zmanjšanja tveganj napak v procesu ustvarjanja rentgenske slike. Državna revizijska komisija je zato vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija pa ni presojala navedb vlagatelja, da naročnik ne omogoča sodelovanja v postopku javnega naročanja gospodarskim subjektom, ki lahko ponudijo rentgenski aparat, pri katerem je mogoče detektor uporabljati v dveh funkcijah, in sicer ali kot fiksen detektor ali kot prenosen detektor, saj naročnik na portalu javnih naročil ni prejel vprašanja v tej smeri, "zato je obstajala procesna omejitev za presojo tej navedb", so še sporočili s komisije.

UKC: Šlo je za neupravičeno medijsko namigovanje

Odločitev Državne revizijske komisije potrjuje navedbe UKC o neupravičenem medijskem namigovanju o nepravilnostih na osnovi prirejenih informacij, so sporočili z UKC Ljubljana.

GH Holding je na domnevno sporno naročilo UKC Ljubljana opozoril v dopisu, o katerem je prva poročala Televizija Slovenija. Podjetje je dopis, ki ga je pridobila tudi STA, naslovilo na vodstvo UKC Ljubljana, Komisijo za preprečevanje korupcije (KPK), Državno revizijsko komisijo, računsko sodišče in Urad RS za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu ministrstva za zdravje.

V njem je podjetje opozorilo na javno naročilo UKC Ljubljana za sedem diagnostičnih naprav za računalniško tomografijo (CT) in rentgensko slikanje, v okviru katerega so na UKC 31. maja po navedbah podjetja izvedli odpiranje ponudb. Glede na vpogled v zapisnik o odpiranju ponudb so v GH Holdingu ocenili, da je bila razpisana dokumentacija pripravljena tako, da neposredno ali posredno daje prednost zgolj enemu dobavitelju.

V UKC Ljubljana so po pritožbi podjetja GH Holding sporočili, da v postopku javnega naročila niso ugotovili nepravilnosti.

Je pa KPK v zadevi ugotovila sum kaznivega dejanja, za katerega se storilec preganja po uradni dolžnosti. Zadevo so zato predali policiji, sami pa postopek ustavili.