UKCL: Pri javnem naročilu sedmih diagnostičnih naprav ni bilo nepravilnosti

UKC Ljubljana je v začetku junija po pritožbi podjetja GH Holding ustavil postopek javnega naročila za sedem diagnostičnih naprav za računalniško tomografijo (CT) in rentgensko slikanje. GH Holding jim je očital, da so razpisno dokumentacijo priredili tako, da ustreza le enemu ponudniku.

UKC Ljubljana je v začetku junija po pritožbi podjetja GH Holding ustavil postopek javnega naročila za sedem diagnostičnih naprav za računalniško tomografijo (CT) in rentgensko slikanje. GH Holding jim je očital, da so razpisno dokumentacijo priredili tako, da ustreza le enemu ponudniku. Foto: Klemen Korenjak

Jug je v izjavi za medije dejal, da je vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana zaradi zahteve revizije ustanovilo dodatno notranjo strokovno skupino, nabavna služba in zunanji pravni svetovalci pa so še enkrat obravnavali celoten postopek. Ugotovili so, da tudi v postopku nabave ni bilo nepravilnosti.

Pomočnik generalnega direktorja za nabavno dejavnost Drago Kreš je dejal, da so na podlagi dodatnih pojasnil in mnenj ugotovili, da so bili "pogoji javnega naročila pripravljeni na način, ki je omogočal prijavo vsem stroki UKC Ljubljana znanim proizvajalcem predmetne opreme". Domneva o omejevanju strokovno-tehničnih zahtev na opremo enega proizvajalca tako ni utemeljena, je dodal.

Zakaj je ponudbo oddalo le podjetje Siemens Healthcare, na UKC Ljubljana ne vedo. Kreš je dejal, da je stvar javnega naročila tudi servisiranje in vzdrževanje opreme ter priprava prostorov, ki jo mora zagotoviti proizvajalec, kar vpliva na ponudbo. Jug pa je dodal, da bi tudi ostali ponudniki lahko ponudili ustrezne aparate, a jih niso. "Lahko, da enostavno niso bili dovolj konkurenčni, mogoče niso želeli servisa, to so pač stvari, ki jih mi ne moremo obvladovati, so pa bile specifikacije take, da bi se lahko prilagodili," meni Jug.

Ob tem stroka in vodstvo vztrajata pri fiksnem detektorju s prenosom podatkov preko žičnega omrežja. "Saj je ta rešitev za bolnike bolj zanesljiva in varna, saj zahteva manj nevarnih obsevalnih obremenitev bolnikov," je pojasnil Kreš. Ugotovili so, da vgrajen fiksni detektor sodi med strokovno tehnične značilnosti vseh proizvajalcev, z izjemo proizvajalca GE, ki ga zastopa podjetje GH Holding.

Postopek javnega naročila s strani UKC Ljubljana ni bil zadržan in se tako nadaljuje strokovni in pravni pregled prejetih ponudb. "S tem, da sklenitev pogodbe z izbranim dobaviteljem v štirih sklopih ni mogoča do prejema odločitve državne revizijske komisije v zvezi z revizijskim zahtevkom," je povedal.

Jug je opozoril, da vsaka pripomba, ki nima pravih temeljev, povzroči zaostanek v delovanju in veliko obremenitev. Od ponudnikov pa pričakuje, da se bodo obnašali resno in odgovorno. "Želeli bi, da v prihodnje prihajajo revizijski postopki, ampak naj bodo res utemeljeni," je še dejal.