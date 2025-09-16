Ruska zunanja obveščevalna služba (SVR) je v ponedeljek očitala EU, da stoji za protesti v Srbiji. Namen skoraj eno leto trajajočih protestov v državi je po navedbah SVR pripeljati na oblast vodstvo, zvesto Bruslju, kar naj bi EU poskušala doseči s "pranjem možganov mladih" prek medijev.

"Nemiri v Srbiji, z aktivnim sodelovanjem mladih, so v veliki meri produkt subverzivnega delovanja Evropske unije in držav članic tega zavezništva. Cilj evropskega liberalnega mainstreama je na oblast v tej največji balkanski državi pripeljati poslušno vodstvo, zvesto Bruslju," je v ponedeljek na svoji spletni strani zapisala SVR.

SVR je v sporočilu, ki ga povzema srbska tiskovna agencija Beta, navedla, da se mladi v Srbiji radikalizirajo, a da "scenarij barvne revolucije" ne daje pričakovanih rezultatov, med drugim tudi zaradi vpliva Srbske pravoslavne cerkve.

Protesti v Srbiji trajajo že skoraj leto dni. Foto: Reuters

1. novembra bo minilo eno leto od padca nadstreška na novosadski železniški postaji, ki je zahteval 16 življenj. Ruski obveščevalci so prepričani, da "evropske elite" nameravajo izkoristiti obletnico v svojo korist.

Protestniki zahtevajo odgovornost in pravico za žrtve tragedije in predčasne volitve, protesti pa so prerasli v izražanje jeze zaradi sistemske korupcije in represije, omejevanja svobode medijev in vladavine prava. Foto: X/@KPromeni

"Perejo jim možgane"

"Glavni poudarek je na pranju možganov srbske mladine in promoviranju tako imenovane svetle evropske prihodnosti," je ob tem še zapisala SVR. Za to početje je obtožila nekatere neodvisne srbske medije, za katere brez navajanja dokazov trdi, da prejemajo znatno finančno podporo prek nevladnih organizacij, povezanih z Brusljem.