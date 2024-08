Devetintridesetletni veteran James je bil zelo dober na vseh tekmah turnirja, v izjemno izenačeni polfinalu tekmi proti Srbiji pa je dosegel svoj drugi trojni dvojček na OI s 16 točkami, 12 skoki in 10 podajami. Je eden od zgolj štirih igralcev, ki mu je to uspelo v olimpijski zgodovini.

Poleg Jokića na teh OI, je na prejšnjih pred tremi leti v Tokiu to zmogel še slovenski zvezdnik Luka Dončič, Slovenija je prejšnji turnir končala na četrtem mestu in se na letošnjega ni uvrstila, ter Saša Belov v dresu nekdanje Sovjetske zveze.

Stephen Curry je blestel v finalu. Foto: Reuters

Curry je z izjemno predstavo prevesil tehtnico na zmago ZDA nad Srbijo v polfinalu, ko je med drugim zadel devet trojk za 36 točk, nato pa je v finalu proti Franciji poskrbel, da se tekmeci njegovi ekipi niso približali v zaključku, skupaj pa je v finalu zadel osem trojk za 24 točk.

Čeprav ima šele dvajset let je bil na svojih prvih igrah Wembanyama prvi strelec francoskega moštva s 15,8 točke na tekmo, dodal je po 9,7 skoka na dvoboj in je bil 26 točkami, sedmimi skoki in dvema podajama izjemen tudi v finalu proti ZDA. Zato je bil izbran za vzhajajočo zvezdo turnirja.

Victor Wembanyama Foto: Reuters

Jokić je vodil Srbijo na poti do brona s povprečjem 18,8 točke, 10,7 skokov, 8,7 podaje, dvema ukradenima žogama in eno blokado na tekmo. V dvoboju za bron proti svetovnim prvakom iz Nemčije je vpisal trojni dvojček z 19 točkami, 12 skoki in 11 podajami. Na drugi strani je imel v nemški vrsti Schröder povprečje 17,2 točke in 7,5 podaje na tekmo.

Curry: Veliko olajšanje

"Čutiti je veliko olajšanje. Ni bilo lahko, ampak zdaj sem izjemno navdušen," je dejal prvo ime odločilnih minut finala Curry. Ameriški ostrostrelec, ki je blestel že v polfinalu proti Srbiji, je v zadnjih minutah tekme zadel kar štiri mete za tri točke in tehtnico dokončno prevesil v prid ZDA.

"Čutiti je veliko olajšanje. Ni bilo lahko, ampak zdaj sem izjemno navdušen." Foto: Reuters

Najnovejša izvedba ameriškega sanjskega moštva iz lige NBA, njeni člani so se po lanskem neuspehu svojih rojakov na SP v Aziji oklicali za odrešitelje ameriške košarkarske časti, je ZDA priborila pet olimpijsko zlato v vrsti in 17. na 20 nastopu do zdaj.

Iz finalne tekme se bo v spomin najbolj vtisnil šov Curryja ob koncu tekme. Francozi so se približali na vsega tri točke zaostanka 2:57 minute pred koncem (82:79), ko je zvezdnik Golden State Warriors prevzel zadeve v svoje roke. Niz izjemnih metov z razdalje je zaključil s trojko iz odriva nazaj čez iztegnjene roke dveh francoskih igralcev.

"Pred vsakim metom si misliš, da boš zadel. Videl sem zgolj koš. Nisem videl obrambe pred mano, vedel sem zgolj to, da se čas za napad izteka. Na koncu sem navdušil samega sebe," je o metu, ki ga je nato nadgradil še s proslavljanjem v svojem značilnem slogu, kot da bi tekmeca dokončno uspaval, dejal Curry.

S svojo predstavo je znova navdušil selektorja Steva Kerra, ki je tudi njegov trener v ligi NBA. "To sem od Stepha že navajen, saj so mu že večkrat uspele takšne prestave. A nikoli se jih ne naveličaš." Foto: Reuters

Kljub tesnemu poteku polfinala, ki ga je ZDA dobila proti Srbiji šele v izdihljajih tekme, in odprtem boju s Francijo, je Kerr ocenil, da imajo ZDA še vedno najboljši kadrovski bazen v košarki. "Gre za globalno igro z izjemnimi igralci po celem svetu, a menim, da imamo še vedno najboljše igralce na svetu," je dejal nekdanji soigralec Michaela Jordana pri Chicago Bulls.

A ne gre mimo dejstva, da so se tekmeci ZDA v zadnjih letih izboljšali in močno približali ameriškim zvezdnikom, kar dokazuje tudi njihove izjave o občutkih olajšanja po osvojenem zlatu.

Durant s četrtim olimpijskim zlatom

V vrstah ZDA sta bila tokrat tudi veterana LeBron James in Kevin Durant. Slednji je postal edini košarkar v zgodovini s štirimi olimpijskimi zlatimi medaljami. Ob tem 35-letni košarkar ni izključil možnosti, da bi vendarle lovil peto zlato v Los Angelesu. "Leto 2028 je še daleč, ampak kdo ve."

Nekoliko bolj zadržan glede možnosti za nov olimpijski nastop je bil James, ki je bil izbran za najkoristnejšega igralca turnirja. "Ne vidim se na igrah v Los Angelesu, ampak nisem se videl niti na teh igrah. Ampak na naslednjih igrah se še manj vidim," je dejal 39-letni zvezdnik. Kevin Durant četrtič zapored olimpijski prvak. Pri 35 še ni izključil možnosti, da čez štiri leta doma v Los Angelesu znova nastopi. Foto: Reuters

Ob tem je izrazil predvsem hvaležnost za tokratno priložnost. "Živim v trenutku in sem izjemno hvaležen, da lahko še nastopam in igram na tako visoki ravni. Ob tem pa smo uspeli tudi osvojiti zlato medaljo, kar mi je najbolj pomembno."

Da si želi zlata v Los Angelesu pa je po tekmi napovedal mladi francoski zvezdnik Victor Wembanyama, ki je v finalu dosegel 26 točk, a bil ob porazu na koncu tekme objokan.

Kmalu zatem je na stvari vendarle gledal bolj optimistično. Čeprav ima šele dvajset let je bil na svojih prvih igrah prvi strelec francoskega moštva s 15,8 točke na tekmo, dodal je po 9,7 skoka na dvoboj. "Ne zdi se mi, da bi kaj zamudili. Vseeno nam je uspela velika stvar. Imamo medaljo, zdaj pa se moramo učiti in rasti. Če ni uspelo danes, bo uspelo naslednjič."