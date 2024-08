Enim nič, drugim rekordno, tretjim celo stanovanja

Že pred začetkom olimpijskih iger je 33 držav za Forbes potrdilo, da bodo svojim športnikom, ki bodo na olimpijskih igrah v Parizu osvojili odličje, podelili denarne nagrade. Najbolj radodarni so v Honkongu, ki so za zlato dali 700 tisoč evrov. Na koncu so športniki iz Honkonga osvojili štiri medalje, od tega dve zlati in dve bronasti. Športniki iz Tajvana so osvojili dve zlati medalji. To pa pomeni, da sta njihova športnika dobila vsak 548 tisoč evrov.

Najuspešnejša država na zadnjih olimpijskih igrah je bila ZDA. Njihovi športniki so domov odnesli skupaj 126 medalj. Tistim, ki so okrog vratu dobili zlato olimpijsko odličje, bodo na račun nakazali 33 tisoč evrov, za srebro dobijo 21 tisoč evrov, za bron pa 14 tisoč evrov. Poljakinja Aleksandra Miroslaw, ki je postala prva olimpijska prvakinja v hitrostnem plezanju, je svetovni rekord v tej disciplini podrla že desetkrat. Aleksandra bo poleg denarja od države dobila tudi stanovanje. Foto: Guliverimage

Posebne nagrade bodo dobili poljski športniki. Država jim bo ob stoti obletnici njihove udeležbe na olimpijskih igrah za zlato izplačala 73 tisoč evrov, sliko poljskega umetnika, počitniški bon za dve osebi, diamant in za tiste, ki tekmujejo v posamezni panogi, še dvosobno stanovanje v Vršavi.

Britanka Keely Hodgkinson je zmagala na teku na 800 metrov, od države pa ne bo dobila nič, jim pa British Athletics zagotavlja bonuse ločeno od države. Foto: Guliverimage

Veliko manj radodarni pa so v nekaterih drugih državah. Kot so zapisali pri TIME in kot je povedal tudi komentator BBC, je Velika Britanija ena izmed tistih držav, ki ne dajejo tovrstnih nagrad. Njihovi športniki prejemajo finančno podporo vnaprej in pravijo, da British Athletics zagotavlja bonuse ločeno od vlade. Med tistimi, ki ne podelijo nobenih nagrad, sta tudi Norveška in Švedska, so zapisali pri Sport Bible.

Dobitniki zlatih olimpijskih medalj v boksu naj bi od boksarske zveze dobili 91 tisoč evrov, a ob tem je treba povedati, da je Mednarodni olimpijski komite že leta 2023 izključil kontroverzno Mednarodno boksarsko zvezo (Iba). Boksarska zveza Iba je sicer zaradi več korupcijskih škandalov že od leta 2019 suspendirana.

Novaku Đokoviću zlata olimpijska medalja pomeni veliko. Foto: Reuters

Srbska vlada je odločila, da za zlato medaljo na olimpijskih igrah v Parizu izplača nagrado v višini po 200 tisoč evrov v dinarski protivrednosti. Poleg Novaka Đokovića sta to nagrado prejela še strelca Damir Mikc in Zoran Arunović, ki sta 30. julija osvojila zlato medaljo med mešanimi ekipami v disciplini zračna pištola na 10 metrov. Zlato medaljo so osvojili tudi srbski vaterpolisti.

Pri izplačilu nagrad naši športniki niso nobena izjema. Za posamično olimpijsko slovensko zlato na igrah v Parizu bo iz državnega proračuna in Olimpijskega komiteja Slovenije na voljo 70 tisoč evrov.

Posamični dobitnik srebrne medalje bo iz letnega programa športa in od OKS dobil 58.125 evrov, dobitnik bronaste pa 49.250 tisoč evrov. Slovenska športna odprava je v Parizu dosegla tri medalje. Judoistka Andreja Leški in športna plezalka Janja Garnbret sta osvojila zlato, Toni Vodišek pa je v kajtu osvojil srebro.

