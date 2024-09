Ronaldo kot prvi presegel mejo milijarde sledilcev

"Pišemo zgodovino, milijardo sledilcev. To je več kot številka, to je dokaz skupne strasti, želje in ljubezni do igre in širše. Z menoj ste bili pri vsakem koraku, pri vzponih in padcih. To potovanje je naše potovanje, hvala vam, ker verjamete vame, ker me podpirate in ste del mojega življenja," je na X objavil 39-letni Cristiano Ronaldo, ki je tudi letos na vrhu lestvice največjih zaslužkarjev.

Portugalec, nekdanji igralec Manchester Uniteda, Real Madrida in Juventusa, zdaj pa član saudskega Al Nassra, ima 639 milijonov sledilcev na Instagramu, 170 milijonov na Facebooku, in 113 milijonov na X. Koliko milijonov med njimi je lažnih profilov, je pa seveda druga zgodba.