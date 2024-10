V madridskem hotelu Pestana Plaza Mayor, ki je del hotelske verige Pestana CR7 in so ga odprli leta 2021, so razpisali pet prostih delovnih mest, je poročal španski časnik Olive Press. Pogoji za delo v hotelski verigi portugalskega zvezdnika Cristiana Ronalda se zdijo dobri, z letnimi plačami vse do 30 tisoč evrov, skupaj s petdesetdnevnim dopustom in brezplačnim zdravstvenim zavarovanjem.

Cristiano Ronaldo je svoj luksuzni hotel v Madridu odprl leta 2021, zdaj v njem iščejo nove sodelavce. Foto: Profimedia

Med drugim v Pestani Plaza Mayor iščejo vratarja, točaja (dve prosti mesti), (drugega) vodjo recepcije in natakarja. Odvisna od delovnega mesta bo tudi pogodba, nekatere bodo zaposlili za določen, druge za nedoločen čas – odvisno od delovnega mesta –, vsi pa morajo imeti izkušnje v hotelirstvu in dobro znanje angleščine.

Najbolje plačajo receptorje

Najvišjo letno plačo 30 tisoč evrov ponujajo za delovno mesto receptorja, do 25 tisoč evrov za mlajšega natakarja in točaja, medtem ko je plačna omejitev za vratarja 23 tisoč evrov na leto. Zaposleni v madridskem hotelu so upravičeni do nekaterih posebnih ugodnosti, kot so popusti za restavracijo in bar, ugodnosti ob obisku katerekoli druge lokacije v verigi, hotelske prostore pa lahko uporabijo za organizacijo rojstnodnevnih praznovanj, je poročal Express. Delovnik traja 40 ur na teden, petim zaporednim delovnim dnem pa morata vedno slediti dva prosta dneva.

Devetintridesetletni napadalec Al Nassra je že pred skoraj desetimi leti zajadral v hotelirske vode in v sodelovanju z enim najbogatejših Portugalcev Dionisiem Pestano odprl več prestižnih hotelov pod blagovno znamko Pestana CR7. Danes njegova veriga luksuznih hotelov šteje že pet kompleksov, med njimi je poleg New Yorka, Lizbone, Marakeša in Madeire (Funchal) tudi omenjeni hotel v Madridu. V prihodnosti si želijo svojo hotelsko verigo obogatiti še s hoteli Parizu in Manchestru.

Portugalskega velezvezdnika do konca letošnje sezone s klubom Al Nassr veže letna pogodba, ki naj bi znašala 200 milijonov dolarjev (182,4 milijona evrov).

